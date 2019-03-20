REKLAMLAR

"Ghost touch", iPhone'un kendi başına eylemler yapmaya başlamasına verilen isimdir. Ekran kendi kendine dokunmaya başlar ve siz hiçbir şey yapmiyorken uygulamaları açar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu tür garip eylemler biraz can sıkıcı olabilir.

REKLAMLAR

iPhone Kendi Kendine Basıyor Sorunu ve Çözümü

Bununla birlikte, "hayalet dokunma" bazen iPhone'unuzu Apple'a götürmenizi gerektirse de, bir dizi hızlı çözümü deneyebilirsiniz. Bunlar, iPhone'un dokunmatik ekranını temizlemekten fabrika ayarlarına sıfırlama işlemine kadar uzanır.

Hangi iPhone'lar Ghost Touch'tan Etkilenir?

Genel olarak, kendi kendine dokunma sorunu en yaygın olarak iPhone X'i etkiler. Kasım 2018'de Apple, iPhone X’in dokunmatik ekranını etkileyen bazı sorunlar olduğunu kabul etti. Ayrıca, etkilenen müşterilere ücretsiz onarım sağlayacağını açıkladı.

Bununla birlikte, çevrimiçi raporlar ve şikayetler sorunun diğer modelleri de etkilediğini göstermiştir. Bunlar, yalnızca iPhone XS ve XR'yi değil, aynı zamanda iPhone 8, 7, 6 ve 5'i de içeriyor.

Dokunmatik Ekranı Temizleyin

Basit olabilir, ancak iPhone'unuzun dokunmatik ekranını temizlemek probleme karşı etkili bir savunma olabilir. Bunu yaparak dokunmayı etkileyebilecek tüm kalıntı ve tozları temizleyebilirsiniz.

iPhone'unuzun dokunmatik ekranını temizlemek için önce kapatmalı ve bağlı tüm kabloları çıkarmalısınız. Daha sonra bir bez gibi yumuşak ve temiz (diğer bir deyişle tüy bırakmayan) bir bez bulmalısınız. Bu bezi ılık suyla hafifçe ıslatmalısınız. Son olarak, dokunmatik ekranı temizlemeye başlayın, bir ucundan diğerine yavaşça ama sıkıca silin.

Silme sırasında, hiçbir açıklığın su almadığından emin olun. Ayrıca, Apple, pencere veya ev temizleyicileri ya da aşındırıcılar veya hidrojen peroksit içeren temizleyiciler kullanmamanızı önerir. Aksi takdirde cihazınızdaki dayanıklı kaplamanın aşınmasına neden olabilirsiniz.

Ekran Koruyucunuzu Çıkarın

Ekran koruyucular, iPhone'un dokunmatik ekranına takabileceğiniz ince cam katmanlarıdır. Genellikle yararlı olsalar da, bazen dokunmatik ekranın çalışmasını bozabilirler. Bu nedenle çıkarmayı denemelisiniz, çünkü böyle yapmak kendi kendine basma sorununa son verebilir.

iPhone'unuzun ekran koruyucusunu çok dikkatli ve yavaş bir şekilde kaldırmalısınız. Bir köşeden başlayın ve ardından koruyucuyu yavaş yavaş iPhone'un ekranından kaldırın. Koruyucu parçalanmışsa veya hasar görmüşse, telefonunuzu uygun nitelikteki bir servise (veya Apple'a) götürmek daha güvenli olabilir.

iPhone'unuzun Kılıfını Çıkarın

Eğer sıra dışı bir kılıf kullanıyorsanız ve bu kılıf iPhone'un dokunmatiğini etkilemeye başladıysa bu kılıfı çıkarmakta fayda olabilir. Sorunun kılıfta olup olmadığını çıkarmadan asla bilemezsiniz.

iPhone'unuzu yeniden başlatın

iPhone X veya daha yenisi cihazları yeniden başlatmak için aşağıdakileri yapmalısınız:

Kapat düğmesini kaydırmak için kaydırıcı görünene kadar Yan ve ya Ses düğmelerinden birini basılı tutun.

Kapatma kaydırıcısını sağa kaydırın.

Kapattıktan sonra, Apple logosu görünene kadar Side / Yan düğmeye basılı tutun.

iPhone 8 veya daha önceki sürümleri yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Kapatmak için kaydırıcıyı görünene kadar Üst (veya Yan) düğmeye basılı tutun.

Kapatma kaydırıcısını sağa kaydırın.

Kapattıktan sonra, Apple logosu görünene kadar Üst (veya Yan) düğmeye basılı tutun.

iPhone'u Yeniden Başlatmaya Zorlayın

REKLAMLAR

iPhone'unuzu yeniden başlatmaya benzer (Force Restart) ancak bazı sorunları çözmede daha yararlıdır.



iPhone 8 veya sonraki sürümlerde yeniden başlatmaya zorlamak için aşağıdakileri yapın:

Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın.

Ses Kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.

Yan düğmeyi basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde Yan düğmeyi bırakın.

iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ı yeniden başlatmaya zorlamak için adımlar:

Ses Kısma düğmesini ve Uyku / Uyanma düğmesini basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde iki düğmeyi de bırakın.

iPhone 6/6 Plus veya daha önceki sürümleri yeniden başlatmaya zorlamak için şunları yapmalısınız:

Sleep / Wake düğmesini ve Home düğmesini basılı tutun.

Apple logosu göründüğünde iki düğmeyi de bırakın.

iOS'i Güncelleyin

Ekran dokunmatiğinin garip davranması durumu hala devam ediyorsa iPhone'unuzu güncellemelisiniz. Yapmaya değerdir çünkü problem bir yazılım hatasından kaynaklanmış olabilir.



iPhone'unuzu güncellemek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Ayarlar'ı açın.

Genel'i seçin.

Yazılım Güncelleme'ye basın.

İndir ve Yükle'ye dokunun.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

iPhone'unuzu sıfırlamak her şeyi kökten çözer. Bunun için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Ayarlar'ı açın.

Genel'i seçin.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Tüm İçeriği ve Ayarları Sil'e basın.

Sil'e dokunun.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yaptıktan sonra, kurulumu tamamlamanız gerekecektir. Burası iPhone'unuzu daha önce kaydedilmiş bir yedekten geri yüklemeyi seçebileceğiniz yerdir.

iPhone'unuzu kurtarma moduna alın

iPhone 8 veya üstünü Kurtarma Modu'na almak için aşağıdakileri yapın:

iPhone'u bir bilgisayara bağlayın ve iTunes'u açın.

Sesi Aç düğmesine basıp hemen bırakın.

Ses Kısma düğmesine basın ve hemen bırakın.

Yandaki düğmeyi basılı tutun ve Kurtarma Modu'na girene kadar basılı tutun.

Kurtarma Modu'ndayken iTunes, “iPhone'un güncellenmesini veya geri yüklenmesini gerektiren bir sorun var” gibi bir hata mesajı gösterecektir. Güncelle (varsa) veya Geri Yükle'ye tıklamanız gerekir.

Not: iPhone'unuzu Kurtarma Modundan geri yüklemek tüm verilerinizi siler. Bu nedenle, mümkünse, iPhone'unuzu önceden yedeklemelisiniz.

iPhone'unuzu Apple'a götürün

Açıkçası, önemli bir deneyiminiz yoksa, iPhone'unuzu parçalara ayırmamalı ve sorunu kendiniz gidermeye çalışmamalısınız. Bu nedenle, randevu alabileceğiniz Apple Destek'e dönmek çok daha güvenlidir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum