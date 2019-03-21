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Norveç merkezli web tarayıcı geliştiricisi Opera, popüler web tarayıcısının Android versiyonuna ücretsiz ve sınırsız VPN desteğini dahil etti. Opera for Android'in 51. versiyonuyla birlikte kullanıcılar tarayıcının masaüstü versiyonuna daha önce kazandırılmış olan bu özellikten artık akıllı telefonlarında da yararlanabilecek.

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Tarayıcıdaki VPN özelliği ücretsiz, limitsiz ve kullanımı da oldukça kolay. Özellikle herkesin kullanımına açık olan Wi-Fi ağlarında çevrimiçi güvenlik ve gizliliğin temini mümkün kılınıyor. Verilen bilgilere bakılırsa tüm dünyada yaklaşık 650 milyon kullanıcı VPN hizmetlerinden faydalanıyor.

Android Uyumlu Opera Sınırsız VPN Desteğine Kavuşuyor

Kullanıcılar Android işletim sistemli akıllı telefonlarındaki Opera'da VPN'i etkinleştirdiğinde cihazları ve uzaktaki VPN sunucusu arasında güçlü 256-bit şifreleme algoritmasını kullanan bağlantı kuruluyor. VPN kullanıcının fiziksel konumunu gizliyor ve Web davranışlarının takibi zorlaşıyor. Opera servisin kullanıcı aktivitelerini kayıt altına almadığını da duyurdu.

2018'de Global World Index'in hazırladığı bir rapora göre tüm dünyada yaklaşık 650 milyon kullanıcı VPN sunucularında aktif. Mobil cihazlarda VPN kullanımı yükselişte. Kullanıcıların % 42'si VPN sunucularına akıllı telefonlarından, % 35'i ise kişisel bilgisayarlarından bağlanıyor.

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Opera'nın bu hamlesi o nedenle çok mantıklı ve yerinde görünüyor. Tarayıcıda hali hazırda gece modu, veri tasarrufu modu, arama kısayolları, gizli gezinme sekmeleri, arayüzü temalar ile özelleştirme gibi modern özelliklerin de bulunduğunu hatırlatalım.

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