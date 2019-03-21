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Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp Eylül 2017'de yeni uygulaması WhatsApp Business'ı duyurmuştu. Uygulama Ocak 2018'de Google Play uygulama mağazasındaki yerini aldı. Fakat o dönem yalnızca Android işletim sistemi versiyonu hazırdı ve iOS sürümüne dair bir açıklama yapılmamıştı.

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Şubat 2019'a geldiğimizde WhatsApp Business'ın iOS işletim sistemindeki Beta testlerinin gerçekleştirildiği bilgisine ulaştık. Duruma bakılırsa bu testler sorunsuz geçti ve uygulamanın stabil sürümü App Store uygulama mağazasında belirdi.

iOS Uyumlu WhatsApp Business Nihayet Geliyor

Firma, Business uygulamasının iOS platformu için resmi duyurusunu henüz yapmış değil fakat WABetaInfo sitesi uygulamaya Meksika'da yaşayan iPhone kullanıcılarının erişebildiğini açıkladı. Brezilya, Arjantin ve Fransa'da yaşayan kullanıcılardan da WhatsApp Business'ı yükleyebildiklerini belirten bilgiler geldi.

WhatsApp Business, WhatsApp Messenger'dan ayrı bir çözüm ve işletmeleri hedef alıyor. Sabit numara desteği bulunan uygulamada iş profili, iş mesajlaşma araçları, WhatsApp Web desteği gibi detaylar var. Araç işletmelerin müşterileriyle daha verimli iletişim kurabilmesi ve işlerini büyütmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Ayrı iş ve kişisel telefon numaraları olan kullanıcılar aynı akıllı telefonda hem WhatsApp Messenger hem de WhatsApp Business uygulamasından yararlanabiliyor. Araç esasına WhatsApp Messenger'ı temel alan bir çözüm olduğu için WhatsApp'ın ücretsiz görüşme, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesajlar ve diğer birçok özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

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