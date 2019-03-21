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Dünya oldukça pis bir yer, bu yüzden muhtemelen iPhone'unuz gibi her zaman yanınızda bulunan eşyaların olabildiğince temiz tutulması önemlidir. Birkaç basit ekipmanla, kendi iPhone temizleme kitinizi oluşturabilirsiniz ve cihazınızı uzun yıllar daha temiz temiz tutabilirsiniz. iPhone nasıl temizlenmeli başlıklı rehberimiz size bu konuda yardımcı olacak.

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iPhone Nasıl Temizlenmeli? (iPhone 5,6,7,8 ve Sonrası)

iPhone nasıl temizlenir?

iPhone'unuzu çok ucuza temizleyebilirsiniz. Önce bu veya buna benzer ekipmanlara ihtiyacınız olacak: İzopropil alkol, dar uçlu pamuklu çubuklar, ahşap kürdan ve mikrofiber bez. Tüm bu ekipmanlar oldukça kolay elde edilebilen hesaplı ürünlerdir.

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Temiz bir çalışma alanı elde etmek için önce temiz bir havlu yerleştirin.

iPhone'unuzun Lightning portundaki, hoparlör ızgaralarındaki ve kulaklık jakındaki partikülleri çıkarmak için basınçlı hava kullanın (saç kurutma makinesi gibi).

Hoparlör ızgarası, Lightning portu ve ekran camı ile telefonun çerçevesi arasındaki kirleri, tüyleri veya kirleri temizlemek için bir kürdan kullanın.

Mikrofiber beze elinizdeki temizleyici maddeden hafifçe püskürtün.

iPhone'unuzu mikrofiber bezle silin.

Pamuklu çubuğu alkole batırın.

Pamuklu çubuğu telefonun kenarlarına, düğmelere ve temizlenmesi gereken diğer yarıklara sürerek temizleyin.

İşiniz bittiğinde telefonu kuru bir mikrofiber bezle silin.

iPhone'unuz şimdi ilk günkü kadar temiz olmalı! Temelde takip etmeniz gereken tüm adımlar bunlar. Eğer ekstra bir şey eklemek isterseniz çekinmeyin ancak alkol gibi güçlü çözücüler ve cam temizleyici spreyler bir iPhone'u temizlemek için büyük ölçüde yeterlidir. Bunun ötesine gitmek iPhone'un boyasının yıpranmasına veya benzer sorunlara neden olabilir.

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