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Güney Kore merkezli Samsung, Galaxy A6+ (2018) için Android Pie güncellemesini yayınladı. Firma bu ay içerisinde dört orta seviye akıllı telefon modeli için daha Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesinin dağıtımına başlamıştı.

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Tıpkı Galaxy A9 (2018) modeli için olduğu gibi Galaxy A6+ (2018) da güncellemeyi ilk olarak Polonya'da alıyor. Samsung'un akıllı telefonları için oluşturduğu güncelleme takviminde bu cihaz için Android Pie güncellemesinin Nisan ayında yayınlanması hedefleniyordu. O nedenle kapsamlı dağıtımın önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi muhtemel.

Samsung Galaxy A6+ (2018) Android Pie Güncellemesi Dağıtımda

Samsung Galaxy A6+ (2018) akıllı telefona OTA yoluyla ulaşan Android Pie güncellemesi cihazı A605FNXXU3BSC6 versiyon numarasına taşıyor. Paketin boyutu 1.2 GB seviyesinde, o nedenle hücresel veri bağlantısı yerine WiFi ağları üzerinden indirilmesi öneriliyor.

Güncelleme paketinde diğer orta seviye Samsung akıllı telefonlar için yayınlanan güncellemelerin aksine Şubat değil Mart ayı Android güvenlik yamaları (1 Mart 2019 tarihli) yer alıyor.

Samsung'un orta seviye akıllı telefonlarından olan Galaxy A6+ (2018) Mayıs 2018'de kullanıcılarla buluşturulmuştu. Benzer segmentteki birçok ürünün aksine çentiksiz ekranla gelen akıllı telefonda 6.0 inç genişlikli Super AMOLED ekran kullanıcıları karşılıyor ve bu ekran 2220 x 1080 piksel çözünürlükte.

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Snapdragon 450 yongaseti, 3 GB / 4 GB RAM, 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arkada 16 MP + 5 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması, ön yüzde 24 MP selfie kamerası ve 3500 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler sunuyor.

Kutusundan Android Oreo işletim sistemiyle çıkan Galaxy A6+ (2018) Android Pie güncellemesiyle birlikte One UI arayüzüne de kavuşacak.

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