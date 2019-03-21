Samsung Galaxy S10'da Always On Display detaylarına değiniyoruz. Always On Display Samsung'un üst düzey Galaxy akıllı telefonlarında birkaç yıldır yer alıyor. Bu özellik sayesinde ekran kapalıyken de faydalı bazı bilgiler görülebiliyor. Samsung geçtiğimiz dönemlerde AOD'ye çok sayıda yenilik kazandırdı. Galaxy S10'da Always On Display'i özelleştirmek için çok sayıda seçenek mevcut.
Samsung Galaxy S10'da Always On Display Nasıl Kullanılır?
Galaxy S10'da Always On Display'i Etkinleştirmek
- Uygulama tepsisi ya da ana ekrandan Settings menüsüne gidin.
- Lock screen seçeneğine erişin.
- Always On Display seçeneğinin anahtarını aktive edin.
Galaxy S10'da Always On Display'i Özelleştirmek
Samsung, Always On Display'i özelleştirme adına çok sayıda fırsat veriyor. AOD'nin sürekli açık kalmasını sağlayabilir ya da dilerseniz geceleri kapanmasını tercih edebilirsiniz. Akıllı telefonun ekranına dokunduğunuzda AOD'nin açılmasını ve 30 saniye boyunca ekranda belirip daha sonra kapanmasını tesis edebilirsiniz. Akıllı telefonda Always on Display'i özelleştirmek için:
- Lock screen ayarlarında Always On Display'e dokunun.
- Display mode ile devam edin.
- Seçenekler arasından dilediğiniz ekran modunu seçebilirsiniz.
Saat stili ve renklerle ilgili düzenlemeler için:
- Lock screen ayarlarında Always On Display'e dokunun.
- Clock style'i seçin.
- Always On Display'e dokunun.
- Beğendiğiniz saat yüzünü seçin.
- Dilediğiniz bir rengi tercih edebilirsiniz.
- Kaydetmek için Done butonunu kullanın.
Ekranda görüntülenecek bildirimler, yürütülen şarkı, hava durumu bilgisi, alarmlar gibi unsurları düzenlemek için:
- Settings menüsündeki Lock screen'e gidin.
- FaceWidgets'ı bulun ve üzerine dokunun.
- Always on Display'de yer almasını istediğiniz ögeleri buradan etkinleştirebilirsiniz.
Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.