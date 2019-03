REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10'da Always On Display detaylarına değiniyoruz. Always On Display Samsung'un üst düzey Galaxy akıllı telefonlarında birkaç yıldır yer alıyor. Bu özellik sayesinde ekran kapalıyken de faydalı bazı bilgiler görülebiliyor. Samsung geçtiğimiz dönemlerde AOD'ye çok sayıda yenilik kazandırdı. Galaxy S10'da Always On Display'i özelleştirmek için çok sayıda seçenek mevcut.

REKLAMLAR

Samsung Galaxy S10'da Always On Display Nasıl Kullanılır?

Galaxy S10'da Always On Display'i Etkinleştirmek

Uygulama tepsisi ya da ana ekrandan Settings menüsüne gidin.

menüsüne gidin. Lock screen seçeneğine erişin.

seçeneğine erişin. Always On Display seçeneğinin anahtarını aktive edin.

Galaxy S10'da Always On Display'i Özelleştirmek

Samsung, Always On Display'i özelleştirme adına çok sayıda fırsat veriyor. AOD'nin sürekli açık kalmasını sağlayabilir ya da dilerseniz geceleri kapanmasını tercih edebilirsiniz. Akıllı telefonun ekranına dokunduğunuzda AOD'nin açılmasını ve 30 saniye boyunca ekranda belirip daha sonra kapanmasını tesis edebilirsiniz. Akıllı telefonda Always on Display'i özelleştirmek için:

Lock screen ayarlarında Always On Display 'e dokunun.

ayarlarında 'e dokunun. Display mode ile devam edin.

ile devam edin. Seçenekler arasından dilediğiniz ekran modunu seçebilirsiniz.

Saat stili ve renklerle ilgili düzenlemeler için:

REKLAMLAR

Lock screen ayarlarında Always On Display 'e dokunun.

ayarlarında 'e dokunun. Clock style 'i seçin.

'i seçin. Always On Display'e dokunun.

Beğendiğiniz saat yüzünü seçin.

Dilediğiniz bir rengi tercih edebilirsiniz.

Kaydetmek için Done butonunu kullanın.

Ekranda görüntülenecek bildirimler, yürütülen şarkı, hava durumu bilgisi, alarmlar gibi unsurları düzenlemek için:

Settings menüsündeki Lock screen 'e gidin.

menüsündeki 'e gidin. FaceWidgets 'ı bulun ve üzerine dokunun.

'ı bulun ve üzerine dokunun. Always on Display'de yer almasını istediğiniz ögeleri buradan etkinleştirebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.