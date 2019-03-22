Apple iPhone 56 Hatası ve Çözümü (iTunes)

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Çevrimiçi forumlarda alınan çeşitli geri bildirimlere göre, birçok kullanıcı iPhone'u iTunes ile geri yüklemeye veya iPhone'daki iOS sürümünü güncellemeye çalışırken iTunes'ta 56 hatasıyla karşılaşıyor. Peki iPhone'larda 56 hatasının çözümü nedir?

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Apple iPhone 56 Hatası ve Çözümü

56 hatası ile karşılaşıldığında ne olur? Bu hata 56 temelde iPhone'unuzu güncellemenizi ve iTunes ile geri yüklemenizi engeller. iTunes, Apple tarafından iOS cihazlarını yönetmek için özel olarak tasarlanmış en güvenilir yazılım olmasına rağmen, bu yıpratıcı hata giderek yaygınlaşmakta. 56 iTunes hatasının neden oluştuğu ve bununla başa çıkmanın yolları hakkında bir rehberyayınlamaya karar verdik.

iPhone 56 Hatasının Olası Nedenleri

iPhone 56 hatasının birçok nedeni vardır ve bu durum genellikle kullanıcılar iDevice'larını iTunes aracılığıyla güncellemeye veya geri yüklemeye çalıştığında ortaya çıkar. İşte bazı nedenler:

iDevice cihazınızdaki veya iTunes platformundaki geçici bir yazılım arızası, iTunes hatasına 56 neden olabilir.

Lightning kablosu veya bileşenleri yıprandığında veya hasar gördüğünde, PC ile iPhone arasındaki bağlantıyı bozma eğilimindedir ve bu nedenle iTunes ekranında 56 hatası oluşabilir.

Bilgisayarınız eskiyse ve en son iTunes güncellemesini desteklemiyorsa, iPhone'unuzu güncellerken ya da geri yüklerken bu gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Bu hata garip ve kafa karıştırıcı görünebilir, ancak nedensiz yere belirmez. 56 hatasıyla ilgili birçok spekülasyon var, ancak yukarıda belirtilen nedenler en belirgin olanları.

Yukarıda yer verdiğimiz maddeleri göz önüne alarak mümkünse farklı Lightning kablosu kullanın, iTunes'un güncel olduğundan emin olun. Son olarak bunlar çözüm olmazsa şu adıma geçin:

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iPhone 56 Hatasını DFU Modu ile Düzeltmek

iPhone hatası 56 sorununuzu çözmek için DFU Modunu kullanabileceğinizi duymuş olabilirsiniz. Ancak, DFU Modunu etkinleştirdikten sonra, iOS cihazınızdaki tüm verileri ve ayarları silmeniz gerektiğini unutmayın. Bu nedenle lütfen iPhone'unuzdaki önemli dosyalarınızın bir yedeğini aldığınızdan emin olun.

Adım 1. iPhone'unuzu bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın, ardından iTunes, PC'de otomatik olarak açılır.

Adım 2. Ardından iPhone'unuzu çıkarın ve Ana ekran düğmesine ve ardından Uyku / Uyandırma düğmesine aynı anda en az 10 saniye basın.

Adım 3. Bundan sonra, Uyku / Uyanma düğmesini bırakabilir ve Home düğmesine basabilirsiniz. Şu anda, iTunes’da bir mesaj göreceksiniz.

Adım 4. Mesajı aldıktan sonra Home düğmesini bırakabilir ve iPhone'unuzun ekranının karardığını görebilirsiniz. DFU Moduna başarıyla girdikten sonra, iPhone Hatası 56 sorununu gidermek için iPhone'unuzu geri yükleyebilirsiniz.

Not: iPhone 7 veya iPhone 7 Plus için, artık iPhone 7 serisinde gerçek bir Ana Sayfa düğmesi olmadığından Ana Sayfa düğmesi yerine Ses Kısma düğmesine basabilirsiniz. Diğer adımlar aynıdır.

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