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Bazı çalışmalarınız için Google Dokümanlar'da kelime sayısını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Oluşturduğunuz içeriğin belli kelime ya da karakter sayısıyla sınırlı olması gerekebilir. Elbette oturup kelime ya da karakterleri sayarak zaman kaybetmek durumunda değilsiniz. Tıpkı Microsoft Word'de olduğu gibi Google Docs hizmetinde de oluşturulan belgedeki kelime ve karakter sayısı kolayca öğrenilebiliyor.

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Google Dokümanlar'da Kelime Sayısını Kontrol Etmek

İşlem hem PC hem de mobil uygulama aracılığıyla uygulanabiliyor. Öncelikle masaüstü arayüzünde ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Web tarayıcınızı çalıştırın ve Google Dokümanlar hizmetine erişin. Üzerinde çalıştığınız dosyayı görüntüleyin. Araç çubuğu menüsündeki Tools seçeneğine tıklayın. Burada Word count seçeneğini göreceksiniz, onun üzerine tıklayın.

Aynı zamanda Windows'ta Ctrl+Shift+C, Mac sistemlerde command+Shift+C klavye kısayolunu da kullanabilirsiniz.

Word count seçeneğine tıkladığınızda ya da klavye kısayolunu kullandığınızda karşınıza bir pencere gelecek. Belgenin kaç sayfa, kelime ve karakterden oluştuğu bilgisi sunulacaktır. Karakter sayısı bilgisi hem boşluklu hem de boşluksuz olarak veriliyor.

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Belgenin belirli bir kısmı için de kelime ve karakter sayısını öğrenebiliyorsunuz. Bunun için ilgili kısımları seçili hale getirmeniz ve ardından Word count'a tıklamanız / klavye kısayolunu kullanmanız yeterli olacaktır.

Kelime ve karakter sayımını akıllı telefonunuzdaki Google Docs uygulamasından da yapabiliyorsunuz. İlgili belgeyi uygulamada açın, arayüzde sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Word count'u seçin.

Kelime sayısı, boşluklu ve boşluksuz şekilde karakter sayısı bilgileri açılan pencerede yer alacaktır.

Akıllı telefonlarla ilgili aklınıza takılan her şey için forum sayfamıza bekliyoruz.