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İhtiyaçlarınız için en iyi iPhone hangisi? Fiyat, özellik ve daha fazlasını karşılaştırdığımız detaylı iPhone satın alma rehberimizde bunun cevabını bulacaksınız. iPhone X serisinden iPhone 6'ya kadar tüm cihazları ele alıyoruz.

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Hangi iPhone'u Satın Almalı? (iPhone X Serisinden iPhone 6'ya)

Hangi iPhone'u satın alacağınıza karar vermek her zaman zor olmuştur. Hangi ekran boyutu sizin için en iyisi ve ne kadar depolama alanına ihtiyacınız var? Daha eski bir model seçerek tasarruf mu etmeli yoksa en son iPhone XS ya da XR'a mı geçiş yapmalı?

Bu yazıda, hangi iPhone'un sizin için en iyisi olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için şu anda satılmaya devam eden tüm iPhone'ları karşılaştırıyoruz.

Model Çıkış Tarihi Depolama seçenekleri iPhone XS Max 21/09/2018 64GB; 256GB; 512GB iPhone XS 21/09/2018 64GB; 256GB; 512GB iPhone XR 26/10/2018 64GB; 128GB; 256GB iPhone X 3/11/2017 64GB; 256GB; iPhone 8 Plus 22/09/2017 64GB; 256GB iPhone 8 22/09/2017 64GB; 256GB iPhone 7 Plus 16/09/2016 32GB; 128GB iPhone 7 16/09/2016 32GB; 128GB iPhone 6s Plus 9/09/2015 16GB; 32GB; 64GB; 128 GB iPhone 6s 9/09/2015 16GB; 32GB; 64GB; 128 GB iPhone 6 Plus 19/09/2014 16GB; 32GB; 64GB iPhone 6 19/09/2014 16GB; 64GB; 128GB

Hangi ekran boyutuna ihtiyacınız var?

Tüm iPhone'lar 4.7 inç, 5.5 inç, 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç ekranlarla gelir. Daha büyük ekran daha iyi video ve oyun deneyimi demek. Bunlar ilginizi çekmiyorsa 4.7 inç ve 5.5 inç iPhone'lar hala oldukça iyi seçeneklerdir. Bütçenizi fazla sarsmak istemiyorsanız iPhone 6 serisinin hala oldukça iyi performans gösterdiğini belirtelim; özellikle iPhone 6s'lerin.

Ne kadar depolamaya ihtiyacınız var?

iPhone'da tek yaptığınız şey video izlemek ve telefon görüşmesi yapmaksa 16 GB depolama sizin için yeterli olacaktır. Ancak müzik arşivleri kurmak istiyor ve bolca uygulama yüklemeyi planlıyorsanız 32GB'tan aşağısına yönelmeniz önerilmez. Fiyat / performans oranı için iPhone 6s'leri veya biraz daha yukarısını tercih edebilirsiniz.

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Pil ömrü ne kadar önemli?

Bütün iPhone'lar aşağı yukarı aynı pil ömrüne sahipler. Ancak içlerinden yalnızca iPhone XR devasa pil ömrü ile dikkat çeker. Zira cihaz düşük ekran çözünürlüğüne sahiptir ve bu da pil ömrünü epey uzatır. Bu faktörü göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Çözüm

iPhone 6 serisi ve özellikle daha iyi çipsetle gelen 6s'ler şaşırtıcı biçimde akıcı oyun ve video deneyimine sahipler. O nedenle bu cihazlara yönelmek için şimdi oldukça iyi bir zaman olabilir. Diğer taraftan daha yeni amiral gemileri tarafında iPhone XR yüksek pil ömrü ile dikkat çekiyor. Cihaz tek şarjla en yüksek kullanım süresine sahip telefonlardan biri. Bunların arasında kalan iPhone'lar ise kamera ve çipset dışında belirgin bir farklılık sunmuyor ve daha yüksek fiyatla geliyorlar.

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