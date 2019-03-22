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Bir iPhone yeniden başlatma döngüsü elde etmek, iOS kullanıcılarının çoğu kez yaşadığı en sinir bozucu şeylerden biridir. Tıpkı diğer iPhone sorunlarının çoğunda olduğu gibi, buna da farklı nedenlerden kaynaklanabilir. İPhone'unuz yeniden başlatılmaya devam ederse, endişelenmeyin. Doğru yere geldiniz. İPhone'um yeniden başlatılmaya devam ettiğinde, bu sorunu çözmeme yardımcı olacak birkaç teknik var. Bu rehberde, sizi bu problem hakkında bilgilendireceğim ve iPhone'un nasıl çözüleceğini yeniden başlatacağım.

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iPhone Kendi Kendine Yeniden Başlıyor

iPhone'um neden yeniden başlıyor?

iPhone'un yeniden başlamaya devam etmesinin birçok nedeni olabilir. Çözümlere geçmeden önce iPhone'un neden yeniden başlamaya devam ettiğini anlayalım. Bu iPhone ekranının yalnızca Apple logosunu gösterdiği sık karşılaşılan bir problemdir. Ana ekranı açmak yerine restart döngüsünde takılı kalır. Bunun sebepleri şöyle:

Kötü güncelleme

En yaygın nedenlerden biridir. Eski iOS sürümüne dönülmesi gerekir. Telefonu sıfırlama yoluyla yapılabilir.

Kötü amaçlı yazılım saldırısı

Bu genellikle Jailbreak'li cihazlarda olur. Cihazınızda jailbreak yaptıysanız, harici kaynaklardan da uygulamalar yükleyebilirsiniz. Bu cihazınızı güvenlik tehditlerine karşı savunmasız hale getiriyor.

Kararsız sürücü

Telefonunuzda yapılan bir değişiklikten sonra herhangi bir sürücü kararsız hale geldiyse, telefonunuzu yeniden başlatma döngüsüne sokabilir. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu donanım yazılımınızı güncellemektir.

Donanım sorunu

Bunun olasılığı oldukça düşüktür. Ancak hatalı çalışan bir donanım bileşeninin de bu soruna neden olduğu zamanlar vardır. Örneğin, cihazınızın Güç anahtarında bu hataya neden olabilecek bir sorun oluşmuş olabilir.

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Çözüm

Şimdi sorunun nasıl çözülebileceğini gösterelim.

Telefonunuzu yeniden başlamaya zorlayın

iPhone'un yeniden başlaması sorununu çözmek için cihazı baştan başlamaya zorlayın. Telefonunuzu yeniden başlatmak için Güç ve Ana Ekran düğmesine aynı anda on saniye boyunca basılı tutmayı kapsar. iPhone 7/7 Plus'ınız varsa, aynı işlemi yapmak için Güç ve Sesi azaltma düğmesine on saniye basmanız gerekir. Bu telefonunuzun önyükleme işleminde karşılaştığı küçük hatayı düzeltir.

Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın

Telefonunuz kötü amaçlı yazılım saldırısı ile yüzleşiyorsa veya yanlış bir güncelleme aldıysa, telefonunuzu sıfırlamak sorun kolayca çözebilir. Yine de, işlem sırasında telefonunuzun verilerini siler.

iPhone'unuza bir Lightning kablosu bağlayın ve diğer ucunun henüz sisteme bağlı olmadığından emin olun.

Şimdi telefonunuzdaki Ana Sayfa düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutarken kabloyu sisteminize bağlayın.

iTunes'u sisteminizde başlatırken ana düğmeyi bırakın. Cihazınız şimdi kurtarma modundadır (iTunes sembolü görünür). Şimdi iTunes ile geri yükleme yapabilirsiniz.

iPhone'u iTunes'a bağlayın

iPhone yeniden başlamaya devam ederse, sorun çoğunlukla iTunes'a bağlanarak çözülüyor. Telefonunuzu kurtarma moduna aldıktan sonra bile, verilerinizi kurtarmak için iTunes'a kolayca bağlayabilirsiniz.

Kablo yardımıyla telefonunuzu sisteme bağlayın ve iTunes'u başlatın.

iTunes'u başlatır başlatmaz, cihazınızla ilgili bir sorun olduğu tespit edilir ve bir mesaj görüntülenir. Şimdi sadece “Geri Yükle” düğmesine tıklayın.

Şimdi, “Yedeklemeler” bölümünün altında “Yedeklemeleri Geri Yükle” düğmesine tıklayın. Bununla yedeklemeyi iPhone'a geri yüklemiş olursunuz.

iPhone'unuz kötü bir güncelleme almış veya kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşamışsa bu teknikle sorunu kolayca çözebilirsiniz.

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