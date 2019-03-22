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İster en yeni iPhone XR, iPhone XS (Max) veya diğer iPhone modellerini kullanın, iPhone'un Apple logosunda takılı kalması sorunu hemen her cihazda görülmektedir. Yazımızda bu rahatsız edici sorundan nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğiz.

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iPhone'un Apple Logosunda Takılı Kalması ve Çözümü

Böyle bir durumda iPhone'un işlevlerinin hiçbirini kullanamazsınız ve giriş düğmesine basmak hiçbir işe yaramaz. iPhone'unuzu Güç düğmesiyle kapatabilirsiniz ancak yine bir işe yaramaz. Peki nasıl çözülür?

Sorunu çözmek için dört ana seçenek var. Bunları aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağız:

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Yeniden başlamaya zorlama – En temel çözüm iPhone XR, iPhone XS (Max) veya başka bir iPhone'u yeniden başlatmaya zorlamaktır. Bu çok basit bir seçenektir ancak çoğu durumda işe yaramayacaktır. Her zaman önce bunu deneyebilirsiniz, ancak işe yaramazsa şaşırmayın. (iPhone: Donan Telefonu Tekrar Başlatma)

– En temel çözüm iPhone XR, iPhone XS (Max) veya başka bir iPhone'u yeniden başlatmaya zorlamaktır. Bu çok basit bir seçenektir ancak çoğu durumda işe yaramayacaktır. Her zaman önce bunu deneyebilirsiniz, ancak işe yaramazsa şaşırmayın. (iPhone: Donan Telefonu Tekrar Başlatma) Sorunu verileriniz kaybetmeden çözmek – dr.fone veya benzeri çevrimiçi programları kullanmak, Apple logosunda takılan bir iPhone'u tamir etmenin en hızlı ve en etkili yoludur.

– dr.fone veya benzeri çevrimiçi programları kullanmak, Apple logosunda takılan bir iPhone'u tamir etmenin en hızlı ve en etkili yoludur. Kurtarma modunda geri yükleme – Bu yöntem telefonunuzdaki tüm verileri silerken, her şeyi kolayca geri yüklemek için önceki yedeklerinizden birini kullanabilirsiniz.

– Bu yöntem telefonunuzdaki tüm verileri silerken, her şeyi kolayca geri yüklemek için önceki yedeklerinizden birini kullanabilirsiniz. DFU geri yüklemesi yapmak – Bu, en ciddi iPhone geri yükleme türüdür ve bu nedenle yalnızca yukarıdaki çözümler sonuç vermediğinde kullanılmalıdır.

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