Tüm iPhone'larda DFU Moduna Girme Adımları

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DFU (Varsayılan Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi) geri yüklemesi genellikle son çare olarak kullanılan bir yöntemdir. Kritik sorunlar yaşayan iPhone'larda tercih edilir ve her şeyi güvenli bir şekilde başa almayı sağlar. Aşağıda iPhone 6 serisinden iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X'lere kadar tüm iPhone'ları DFU moduna alma adımlarını verdik.

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Tüm iPhone'larda DFU Moda Girme Adımları

iPhone 6, 6s, 6 Plus ve 6s Plus telefonları DFU moda alma:

iPhone'unuzu bir USB ile bir bilgisayara bağlayın ve iTunes'u açın.

Hem Home hem de Güç düğmelerini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.

Güç düğmesini bırakın, ancak Home düğmesini basılı tutun. "iTunes, kurtarma modunda bir iPhone algıladı" mesajı görünecektir.

Home düğmesini bıraktığınızda, iPhone'unuz tamamen siyah kalacaktır.

Şimdi Tamam'ı ve ardından iPhone'u Geri Yükle'yi tıklayın.

iPhone 7 ve 7 Plus telefonları DFU moda alma:

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iPhone'unuzu PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza bir USB ile bağlayın ve iTunes'u açın.

Ses Kısma düğmesini ve Güç düğmesini aynı anda en az 8 saniye basılı tutun.

Güç düğmesini bırakın, ancak Ses Kısma düğmesine basmaya devam edin. "iTunes, kurtarma modunda bir iPhone algıladı" yazan bir mesaj görmelisiniz.

Ses düğmesini bıraktığınızda ekranınızın tamamen siyah olması gerekir.

Bu noktada, iTunes'u kullanarak iPhone'unuzu DFU modunda geri yükleyebilirsiniz.

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max telefonları DFU moda alma:

iPhone X veya iPhone 8'inizi Mac'inize veya PC'nize takın.

iTunes'un çalıştığından emin olun.

Sesi Aç düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Ses Kısma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Ardından ekran kararıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Sonra, Güç düğmesini basılı tutmaya devam ederken Ses Kısma düğmesini basılı tutun.

5 saniye sonra Güç düğmesini bırakın, ancak "iTunes kurtarma modunda bir iPhone algıladı" görene kadar Ses Kısma düğmesini basılı tutun.

iPhone'u DFU moduna geçirdikten sonra, iTunes açılır penceresinde Tamam düğmesini ve ardından iPhone'unuzu DFU modunda geri yüklemek için Geri Yükle'yi tıklayın. Tüm bilmeniz gerekenler bunlardı. DFU modu firmware güncellemek veya firmware yüklemek için de yararlıdır.

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