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Duruma bakılırsa popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık gönderilen mesajların kaç defa iletildiğini gösterecek. Geçen hafta WhatsApp'a uygulama içi web tarayıcı ve tersinden görsel arama özelliklerinin geleceği bilgisi sızdırılmıştı. Facebook'un sahibi olduğu uygulamaya kazandırılacak yeniliklerle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

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WhatsApp'a iki yeni özellik daha yolda: "Forwarding Info" ve "Frequently Forwarded". Forwarding Info yazdığınız bir mesajın başkalarına kaç defa iletildiğini (yönlendirildiğini) öğrenmenizi sağlıyor. Gönderdiğiniz mesajın üzerine dokunup uzun basınca açılan mesaj bilgisi sekmesinde bu bilgiye de yer verileceği anlaşılıyor.

WhatsApp Mesajların Kaç Defa İletildiğini Gösterecek

WABetaInfo sitesi bu özelliğin yalnızca sizin gönderdiğiniz mesajlar için çalışacağını belirtiyor. Aldığınız bir mesajın kaç defa iletildiğini merak ediyorsanız o mesajı bir başkasına ya da kendinize göndererek Message Info sekmesindeki sayıyı kontrol etmeniz lazım.

Frequently Forwarded adlı diğer özellik ise bir mesajın çok defa iletildiğinin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Bir mesaj dörtten fazla sayıda yönlendirilmişse mesajın üzerinde Frequently forwarded ibaresi beliriyor. Bu ifade dört ya da daha az sayıda iletilen / yönlendirilen mesajlarda çıkmıyor.

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Bahsi geçen özelliklerin ikisi de WhatsApp'ın Android versiyonunun 2.19.80 numaralı Beta sürümünde mevcut. Bu özelliklerin uygulamanın stabil sürümüne ekleneceğinin garantisi yok ama testlerin sorunsuz şekilde devam etmesi durumunda tüm kullanıcıların beğenisine sunulması muhtemel.

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