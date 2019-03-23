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Android ve iOS'li akıllı telefonlardaki TikTok'ta hesap gizleme işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinize bakıyoruz. TikTok'ta karşılaştığınız her kullanıcıya güvenebilir misiniz? Bunun cevabı hizmetin nasıl kullanıldığına bağlı olabilir; ancak asıl soru, içeriğinizi gören her kullanıcıya güvenebilir misiniz? TikTok'taki herkes içeriklerinizi görmesini ya da hesabınızla etkileşime geçmesini isteyeceğiniz kişiler olmayabilir. Bunun önüne geçmek de aslında sizin elinizde.

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TikTok'ta herkes yüklediğiniz kısa videoları izleyebiliyor ve sahte ya da anonim hesaplarla içeriklerinize rahatsız edici yorumlar yapabiliyor. Çocuğunuz bu uygulamayı kullanıyorsa yine onu korumak için de önlemler almanız şart.

TikTok'ta hesabı gizlemek, bu serviste yalnızca tanıdığınız kişiler ve arkadaşlarınızla içerik paylaştığınızdan emin olmanın en iyi yolu. Ayrıca TikTok topluluğuna dahil değilseniz, ancak Android veya iOS'teki uygulamayı Instagram veya Snapchat gibi diğer sosyal uygulamalar için harika videolar oluşturmak üzere kullanıyorsanız hesabınızı private yapmanızı / gizlemenizi öneriyoruz (TikTok ile popüler şarkıları, dansları ve TV şovu sahnelerini taklit ederek hikayeleriniz için güzel malzemeler oluşturabilirsiniz).

Android ve iOS: TikTok'ta Hesap Gizleme

Android veya iPhone'daki TikTok uygulamasında sağ alt kısımdaki profil ikonuna dokunun. Sağ üstteki üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın, Privacy and Safety seçeneğine erişin. Açılan ekrandaki Private Account seçeneğini etkinleştirin.

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Artık yüklediğiniz videoları yalnızca takipçileriniz izleyebilecek. Sizi takip etmeyen bir kullanıcı profilinizi görüntülemek istediğinde hesabınızın gizli olduğu uyarısıyla karşılaşacak. İçeriklerinizi görmek için sizi takip etmesi gerekecek, bu da kendisine vereceğiniz izne bağlı.

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