WhatsApp'ta tam ekran profil fotoğrafı ayarlamak mı istiyorsunuz? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması profil görselini değiştirmek isteyen kullanıcılara ne yazık ki çeşitli zorluklar çıkarıyor. 1:1 oranında kare fotoğraflar kabul edildiği için yüklenecek olan fotoğraflarda kırpma yapılması gerekiyor. Bu da elinizdeki görselin önemli kısmının profilde belirmemesine neden olabilir.

Üçüncü parti bir uygulama ile WhatsApp'ta profil fotoğrafı olarak kullanacağınız görselde dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirebilir ve bu sayede gönlünüzden geçen WhatsApp profilini meydana getirebilirsiniz.

WhatsApp: Tam Ekran Profil Fotoğrafı Ayarlamak

Android

Android'li akıllı telefonunuza Google Play mağazasından No Crop uygulamasını yükleyin. Kurulumun ardından uygulamayı açın ve Click here to open an image seçeneğine ya da alt kısımdaki klasör simgeli butona dokunun. Dilediğiniz fotoğrafı / görseli seçin.

Uygulamada görsel açıldığında kare formunun elde edilmesi için görüntünün oryantasyonuna göre eklenen dolguyu göreceksiniz.

Bulanıklık veya normal efektle veya istediğiniz herhangi bir rengi kullanarak fotoğrafa dolgu ekleyebilirsiniz. Alt kısımdaki seçenekler yardımıyla filtreler, metin ekleme ve renk özelleştirme gibi araçlardan yararlanabilirsiniz.

Kayıt için JPEG yada PNG formatını tercih edebiliyorsunuz. Kayıt formatını ayarlamak için sağ üstteki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Image format'a girin.

Formatı belirledikten sonra sağ süt kısımdaki Save butonunu kullanın.

Oluşturduğunuz görseli WhatsApp profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz.

iOS

iPhone modellerinde bu işlem için kullanılabilecek çeşitli uygulamalar mevcut, biz Square Sized uygulamasını öneriyoruz.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra çalıştırın. Galeriden ya da kamera ile çekeceğiniz bir fotoğrafı seçin. Görüntüyü boş veya beyaz arka planlı göreceksiniz. Burada görüntüyü istediğiniz gibi döndürebilir veya yakınlaştırabilirsiniz.

Border sekmesinden görselin kenarlarına renk, çizgi ve desenler ekleyebiliyorsunuz. Kenarlık olarak kullanmak ya da arka plana bulanıklık efekti katmak için arka plana başka bir görsel dahi katabilirsiniz. Filtre kullanımı, düzenleme araçları, sticker'lar ekleme ve katmanlar gibi imkanlar da elinizin altında.

Dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra arayüzde sağ üst kısımda bulunan kaydetme butonuna dokunmanız yeterli olacaktır. Kare fotoğrafı WhatsApp profil fotoğrafınız olarak atayabilirsiniz.

