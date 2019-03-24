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Android TV cihazınızın ana ekranı uygulamalarınızın, önerilen videolarınızın ve menülerinizin bulunduğu yerdir. Bu aynı zamanda başlatıcı / launcher olarak da bilinir. Varsayılan Android TV başlatıcısının tasarımı topluluk tarafından geniş çapta eleştirilmişti. Ancak, cihazınızdaki Android TV başlatıcısını değiştirmek mümkündür. Farklı menüler, yazı tipleri, düzenler ve diğer seçeneklerle alternatif bir seçenek bulmak kolaydır. İşte dikkate alınması gereken en iyi Android TV launcher uygulamaları.

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Android'te En İyi TV Launcher Uygulamaları

Ugoos TV

Android TV için en popüler başlatıcı tartışmasız Ugoos TV'dir. Kullanıcı arayüzü, varsayılan Android TV başlatıcısından önemli derecede iyidir. Ekranın sol tarafında, geniş kategorilere göz atmanızı sağlayan bir kaydırma tekerleği göreceksiniz (örneğin, Tüm Uygulamalar, İnternet, Oyunlar, Seçenekler vb.).

TvHome Launcher

Samsung veya LG marka TizenOS veya webOS çalıştıran akıllı bir TV'niz varsa, TvHome Launcher'ın düzenine anında aşina olacaksınız. Gerçekten, eğer akıllı TV deneyiminizi farklılaştırmak istiyorsanız, TvHome bulabileceğiniz en iyi Android TV başlatıcılardan biridir.

Simple TV Launcher

Başka bir minimalist Android TV başlatıcısıdır. Ana ekranda uygulamalar için altı yuva vardır. Yuvalarda görünen uygulamaları hızlıca seçebilirsiniz. Tüm uygulama listenize erişmeniz gerekiyorsa, sol üst köşedeki ilgili simgeye dokunun.

HALauncher

Giriş bölümünde, birçok kullanıcının varsayılan Android TV başlatıcısının geçerli sürümünden memnun olmadığından bahsetmiştik. Estetik olarak pek kullanışlı değil. HALauncher uygulaması önceki Android TV tasarımlarını taklit eder; uygulamalarınızı bir satırda ve oyunlarınızı bir başkasında bulacaksınız. Yani eskiye dönmek isteyenler için kullanışlıdır.

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UNICA TV Launcher

Bu başlatıcı, özellikle Android TV kutunuzu kontrol etmek için D-padli bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız denemeye değerdir. UNICA TV'de D-pad için optimize edilmiş bir navigasyon düzeni vardır. Android TV uygulamalarınızın dört sütun halinde görüntülendiğini göreceksiniz. Daha kolay gezinmek için, özel kategorilere uygulamalar ekleyebilirsiniz. Kategorilere ekranın altındaki kısayollardan erişilebilir.

Top TV Launcher 2

Ana ekranınızın görünümü üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız, Top TV Launcher 2'nin ihtiyaçlarınız için en iyi Android TV başlatıcısı olduğunu düşünüyoruz.

Yerleşik bir arayüz düzenleyiciye sahiptir; uygulamaları ekranın herhangi bir yerine yerleştirmek, widget'lar ve desenler eklemek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Kendi arka plan resimlerinizi bile ekleyebilirsiniz. Top TV Launcher 2 reklamsızdır.

Android TV Launcher

Google’ın resmi Android TV başlatıcısı ile yazıya sona eriyoruz. Sahip olduğunuz Android TV cihazına bağlı olarak, resmi Google başlatıcısının önceden yüklenmemiş olma ihtimali vardır.

Başlatıcıyla ilgili tasarım ve kullanılabilirlik anlamında çok sayıda şikayet var. Ancak Android TV Launcher indirmek ücretsizdir ve kimileri orijinal ürünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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