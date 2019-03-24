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Bütçe durumunuzu işlevsel bir uygulama ile takip etmek birçok anlamda kullanışlı olabilir. Başa çıkacak faturalar, ödenecek borçlar ve takip edilecek alacaklar tarafında mali para akışınızı mümkün olan en iyi durumda tutmak için aşağıdaki bütçe planlama uygulamalarından yardım alın.

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En İyi Bütçe Planlama Uygulamaları

Kullanılacak en iyi bütçeleme araçlarını biliyorsanız, bu görev çok daha kolay hale gelir. Bir matematik dehası olmak zorunda değilsiniz, finansmanınız için en iyi bütçe uygulamasını bulmanız yeterlidir. İşte karar vermenize yardımcı olacak kısa bir liste.

You Need a Budget (YNAB)





You Need a Budget (YNAB) sadece bir bütçe uygulaması değildir; tasarruf anlayışınızı iyileştirmeye yardımcı olur. Bir para yönetimi uygulaması olarak düşünülebilir çünkü YNAB, paranızı nasıl organize ettiğinizi takip etmenizi sağlar.

Mint

Mint, finansal yönetim uygulamalarının doruk noktasıdır. En iyi muhasebe araçlarından biri olan Quickbook'ları işleten aynı şirket olan Intuit tarafından geliştirilmiştir. Dikkat çeken bir dizi özelliğe sahip. Mint, banka hesaplarınızla senkronize olarak çalışabilir ve harcamalarınızı kategorize edebilir.

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Goodbudget





Goodbudget, YNAB'ye benziyor. Paranızı tam olarak nerede ve nasıl harcadığınızı bilmenizi sağlar. YNAB bireyler için olsa da, Goodbudget bütçenizi bütün bir hane bireyleriyle paylaşmanıza izin verir. Çiftler veya bir evi başkalarıyla paylaşanlar elindekileri tek bir uygulamada birleştirebilir.

Every Dollar





Bu uygulamalar yalnızca kısıtlı bütçeye sahip insanlar insanlar için değildir. Varlıklı biriyseniz paranızı takip etmeniz gerekir. Dave Ramsey’in zenginlik oluşturma yaklaşımı burada devreye giriyor. İşlemlerinizi otomatik olarak uygulamaya senkronize edebilir ve hesap bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Finansman yaklaşımınızı geliştirmeye yardımcı olmak için bütçe koçluğu oturumlarına bile kaydolabilirsiniz.

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