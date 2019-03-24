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iPhone'larda en sık karşılaşılan sorunlardan biri mikrofonun çalışmaması problemidir. Bu sorunn farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Cihazınızdaki ses kayıt uygulamaları sesinizi algılarken, telefon görüşmesi sırasında karşıdaki kişi sizi duyamadığını belirtebilir. Peki iPhone'da mikrofon arızasının çözümü nedir?

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iPhone'da Mikrofon'un Çalışmaması Sorunu Nasıl Düzeltilir?

iPhone'da mikrofonun çalışmaması sorunu için şu adımları izleyin:

• Sorundan emin olmak için sesinizi ses kaydedici ile kaydetmeyi deneyin; hiç ses duyuluyor mu emin olun. Gerekirse iPhone'unuzun ses seviyesini kontrol edin.

• Ayrıca, deliklerde toz varsa çıkarmak için mikrofon deliğinin yanı sıra hoparlörlerin deliklerini de temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunu yaparken telefona zarar verebileceğiniz için dikkatli olun.

• Son olarak ekran koruyucuları veya kılıflar gibi mikrofonun sesinizi yakalamasını engelleyebilecek etkenlerden kurtulun.

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Telefonu yedeklemek, sıfırlamak ve baştan kurmak da iyi bir seçenektir. Arıza yazılımsal ise bu şekilde tamamen ortadan kalkmış olur.

Bu basit adımlar işe yaramazsa geriye yapabileceğiniz yalnızca tek bir şey kalıyor. Sorun bunların ardından çözülmezse arıza donanımsal olabilir. Her zaman sertifikalı bir iPhone tamir servisini ziyaret edebilirsiniz. Bu servisler iPhone'unuzda mikrofon değişmine ihtiyacınız olup olmadığını size söyleyecektir. iPhone'larda mikrofon değişimi fiyatı genellikle 100 ila 250 lira arasında bir yerlerde olmaktadır. Daha yeni modellere doğru bu artabilir.