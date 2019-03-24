REKLAMLAR

iPhone'lar ve iPad'ler, belki de bugün mevcut olan en üstün mobil cihazlardır. Farklı varyantlarda piyasaya sunulurlar ama hepsinden önemlisi en son yazılım güncellemeleri ile düzenli olarak güncellenirler. Diğer tüm aygıtlarda olduğu gibi, bu Apple amiral gemisi cihazlar da gelişmiş yazılım çözümlerine sahiptir. Ancak bazen bazı can sıkıcı sorunlarla karşılaşabilirler. iPhone ve iPad'in kurtarma modunda / recovery mode'da takılı kalması bunlardan biridir.

REKLAMLAR

Recovery Mode'da Takılan iPhone'u Kurtarmak

Recovery Mode'da takılan bir iPhone'u aşağıdaki adımlarla kurtarabilirsiniz.

Bilgisayar olmadan iPhone'un Kurtarma Modundan çıkarılması

Takılan iPhone'u kurtarma modunda çıkarmanın en iyi yollarından biri onu yeniden başlatmaya zorlamaktır. Bu şekilde, iOS cihazınızla ilgili sorunların çoğunu herhangi bir bilgisayar yardımı almadan çözebilirsiniz. iPhone 6'nın kurtarma modunda takılı kalmasını nasıl düzelteceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Güç düğmesine ve aynı anda cihazdaki Home düğmesine basın.

Her iki tuşa da en az 10-15 saniye basılı tutun.

Apple’ın logosu ekranda görününceye kadar basın.

iPhone 6'yı kurtarma modundan çıkarma

Bu çözüm yalnızca iPhone 6'lar ve daha eski nesil cihazlarda çalışacaktır. Daha yeni bir nesil cihaza sahipseniz, tuş kombinasyonu değişir. Kurtarma modunda takılı kalan iPhone 7'yi yeniden başlatmaya zorlamak (Force Restart) için aşağıdaki adımları izleyin:

Home düğmesi yerine, cihazdaki Ses Kısma düğmesini basılı tutun.

Aynı zamanda, Güç düğmesini basılı tutun.

Apple logosu görünene kadar iki düğmeye de 10 saniye boyunca basılı tutun.

iPhone 7'yi kurtarma modundan çıkarma

Daha ileri teknoloji bir iPhone'unuz varsa o halde adımlar değişir. Recovery Mode'da takılan iPhone 8 veya iPhone X'i yeniden başlatmaya zorlamak için şu adımları izleyin:

REKLAMLAR

iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X'inizde Ses Açma tuşuna basın ve bırakın.

Ses Kısma tuşuna basın ve bırakın.

Sağ taraftaki Güç tuşunu basılı tutun. Apple logosu göründüğünde bırakın.

iPhone 8 / X'i kurtarma modundan çıkarma

iPhone'u TinyUmbrella ile Recovery Mode'dan Çıkarın

TinyUmbrella, ilk kez kurtarma modunda sıkışmış iPhone 5'lerin çözümünde yaygın olarak kullanılan bir araçtı. Bu araç, tüm popüler cihazlarda iOS 11 ve iOS 12 dahil olmak üzere çalışır. Diğer araçlar kadar kapsamlı olmayabilir, ancak iOS ile ilgili konulardaki temel gereksinimlerinizi karşılamak için kullanılabilir.

Adım 1. TinyUmbrella'yı resmi sitesinden indirin. Hem Mac hem de Windows sistemlerinde kullanılabilir.

Adım 2. Aracı sisteminizde başlatın ve iOS cihazınızı bağlayın (kurtarma modunda sıkışan cihazınızı).

Adım 3. Araç cihazınızı otomatik olarak algılayacaktır; bir süre bekleyin.

Adım 4. Cihazınız algılandıktan sonra, arayüzden "Exit Recovery" düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Artık telefonunuzu sistemden ayırabilirsiniz. Araç kusursuz olmadığından, örneğin iPad'i kurtarma modundan çıkarmak için her zaman işe yaramayabilir. Ayrıca, işlem sırasında verileriniz silinebileceğinden güvenli bir seçenek değildir. Elinizde yedek yoksa bilgileriniz kaybolabilir.

Recovery Mode'da Takılan iPhone'u iTunes ile Kurtarmak

Kurtarma modunda kalmış iPhone (5'ten – X'e kadar) için birçok üçüncü parti çözüm olsa da Apple’ın yerel iTunes’u en iyilerden biridir. iTunes’un “Fabrika ayarlarına geri yükle” işlemini kullanacağınız için, tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürmek verilerinizi silecektir. Başlamadan önce, iTunes'un en son ve güncellenmiş sürümünün kurulu olduğundan emin olun.

Adım 1. iTunes'un en son sürümünü indirmek için tercih ettiğiniz web tarayıcısından Apple Web Sitesine gidin.

Adım 2. Bilgisayarınızla uyumlu sürümü indirin.

Adım 3. İndirme tamamlandığında Çalıştır'a tıklayın ve yükleyici açıldıktan sonra İleri'ye tıklayın.

Adım 4. Kurulum şartlarını okuduktan sonra, işlemi başlatmak için Yükle'ye tıklayın. Yükleme tamamlandıktan sonra Tamam'ı tıklayın.

Adım 5. Şimdi kurtarma modunda kalmış iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.

Adım 6. Sonra, iTunes'u başlatın. Program zaten cihazınızın Kurtarma modunda kaldığını tespit edecek.

Adım 7. Hiçbir mesaj gösterilmemesi durumunda, geri yükleme işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz.

Adım 8. İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra, cihazınız yeniden başlatılacak ve elinizde fabrika ayarlarında yeni bir iPhone olacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum