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Samsung Galaxy Note 9 ile gelen şık ekran kalemi sadece not almak için değil, belki henüz bilmediğiniz daha birçok eşsiz amaca hizmet eder. İşte Samsung telefonlarda en iyi S Pen özellikleri.

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Samsung Telefonlarda En İyi S Pen Özellikleri

Akıllı telefonların çoğu ekran kalemi lüksüyle gelmiyor. Telefonunuzda bir tane varsa her fırsatta bundan yararlanmalısınız! S Pen'inizi çıkartın ve pratik yapmaya başlayın. Eğer bir Note 9'a sahipseniz işte kesinlikle bilmeniz gereken S Pen ipuçları.

Fotoğraf ve Video Kaydı Başlatma





Selfie çekerken telefonunuzu garip bir şekilde tutmaktan sıkıldınız mı? S Pen'iniz ile özçekimler, normal fotoğraflar ve videolar kaydetmeye başlayabilirsiniz. S Pen'inizi çıkarın ve kalem düğmesini basılı tutun. Birkaç saniye sonra kameranız açılacaktır. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda, sadece S Pen’in düğmesine tekrar basın.

S Pen'inizi Uzaktan Kumanda Olarak Kullanın





S Pen kameranızı uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. S Pen'iniz aslında içinde Bluetooth ile gelir. Uzaktan ayarlarınızı değiştirmek için, Ayarlar> Gelişmiş Özellikler> S Pen> S Pen Remote'a gidin. "Hold Down Pen Button To" başlığına geçin ve S Pen'inizle açabileceğiniz tüm uygulamaları gösteren sayfadan kontrol etmek istediklerinizi seçin.

Telefonunuzun Kilidini Açın

S Pen'inizle bir sunum yaptığınızı ve telefonunuzun kilidini uzaktan açmanız gerektiğini varsayalım.Basitçe S Pen’in düğmesini tıkladığınızda telefonunuz uzaktan açılır. Bu özelliği etkinleştirmek için, Ayarlar> Gelişmiş Özellikler> S Pen ve ardından S Pen ile telefonun kilidini uzaktan açma ayarlarına erişin.

Ekran Kilidini Açmadan Notlar Alın





Hızlı bir karalama yapmak için her seferinde Samsung Notes uygulamasını açmanız gerekmez. S Pen'inizi çıkartın ve telefonunuzun kilidini açmadan not alın. Yazmaya başladığınızda ekran aldığınız notu "göstermeye başlar.

Canlı Mesajlar Gönderin





Bir sürenin ardından herkes gibi düz metin mesajlar göndermekten sıkılabilirsiniz. Arkadaşlarınıza biraz daha eğlenceli bir şeyler göstermek için, canlı mesajlar göndermenize yarayan S Pen'inizi çıkarın. Canlı Mesaj / Live Message özelliği ile renkli mesajlar gönderebilirsiniz.

Belirli Kelimeleri Çevirin

Galaxy Note 9'unuz olduğunda, çeviri uygulamaları ve internet tarayıcınız arasında ileri ve geri gitmeniz gerekmez. S Pen'inizi çıkarın Çevir seçeneğini seçerek Temassız Komut menüsünü açın. SPen'inizi bir kelimenin üzerine getirin ve seçtiğiniz dilde anında çeviri alırsınız. Çeviriye dokunmak, daha ayrıntılı bilgi için sizi Google Translate uygulamasına getirecektir.

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Çoklu Görev





TV'nizde resim içinde resim modunu hiç kullandınız mı? Glance özelliği aynı şekilde çalışır. Temassız Komut menüsünden Glance özelliğini açabilirsiniz. Ayarlar> Gelişmiş Özellikler> S Pen'e gidin ve Temassız Komut başlığının altındaki Kısayollar bölümüne gidin. Üzerine tıklayın ve Air Command menüsünde görünmesini istediğiniz uygulamaları seçin.

Glance’i açtıktan sonra özellik, ekranınızın sağ alt köşesinde küçük bir hareketli pencere olarak görünür. Küçültülmüş uygulamayı tekrar ziyaret etmek için S Pen'inizle üzerine gelin.

Bixby Vision'ı kullanın

İnternette sörf yaparken ilginç bir resim ile karşılaşırsanız bunun ne olduğunu öğrenmek için Bixby Vision'ı kullanabilirsiniz. Bixby, Samsung’un Google Asistan çözümü gibidir.

Bixby Vision'ı Temassız Komut menünüze ekledikten sonra, S Pen'inizle rahatça açabilirsiniz. Bir resmi tanımlamak için üzerine Pen'inizle gelin. Bixby görüntüyü otomatik olarak seçecek ve bu konuda daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak çeşitli menüler sunacaktır.

Yakınlaştırma Yapın

Bazı web siteleri mobil cihazlar için optimize edilmemiştir, bu da metni dayanılmaz derecede küçük ve okunamaz hale getirir. S Pen'li Samsung'larda yakınlaştırma aracı mevcuttur. Yakınlaştırma uygulamasını Temassız Komut menünüze ekleyin. S Pen'iniz sanal bir büyüteç işlevi görür. S Pen'inizle büyütmek için bir metin veya resmin üzerine gelin.

Telefonunuzu Resim Tablosuna Çevirin





İşle geçen uzun bir günün ardından, iş stresinden kurtulmak için her şeyi denemek isteyeceksiniz. Boyama kitapları rahatlamak için popüler bir yoldur ancak S Pen'iniz varsa bunun için ödeme yapmanız gerekmez.

Color Command (Temassız Komutu) menünüze Coloring / Boyama uygulamasını yükleyin ve S Pen'inizle renklendirmek için çeşitli resimler arasından seçim yapın. Fırça tipini seçin, renk setlerinizi ayarlayın ve bir sanat eseri yaratmaya başlayın.

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