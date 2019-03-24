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Bir gün beklemediğiniz bir anda iPhone güç düğmesinin sıkışmış veya arızalı olduğu gerçeğiyle karşılaşabilirsiniz. Bu, birçok kullanıcının yüzleştiği yaygın bir sorundur. Yazımızda böyle bir durumda neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz.

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Sıkışan / Arızalanan iPhone Güç Düğmesi İçin Ne Yapılabilir?

Güç düğmesine alternatif olarak AssistiveTouch kullanın

Cihazınızdaki Güç düğmesine daha fazla zarar vermek istemiyorsanız, AssistiveTouch'ı açmalı ve donanım tuşu yerine kullanmalısınız. Ayrıca, iPhone güç düğmesi sıkışmışsa, bu seçeneği yine alternatif olarak kullanabilirsiniz. Özellik, çeşitli düğmelere basmadan hızlıca birçok işi gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Öncelikle, cihazınızın kilidini açın ve Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik bölümüne gidin. Şimdi, “Assistive Touch” menüsüne girin ve özelliği açın. Ardından, ekranda oval bir şekilde belirecek. AssistiveTouch menüsünü görmek için üzerine dokunun.

AssistiveTouch özelliğini etkinleştir

Cihazınızı kapatmak için sadece Yardımcı Dokunma simgesine dokunun. Bu, Ev, Siri vb. İçin çeşitli seçenekler sunar. “Cihaz” seçeneğine tıklamanız yeterli. Bu kategoride, Ses açma, azaltma, vb. Gibi çeşitli seçenekleri tekrar görüntüleyebilirsiniz. Ekranı Kilitle simgesine birkaç saniye basılı tutun.

iPhone Güç Düğmesi olmadan nasıl açılır?

AssistiveTouch'ı kullanarak iPhone'u nasıl kapatabileceğinizi öğrendiğiniz. Peki güç tuşu olmadan bir iPhone'u nasıl başlatabilirsiniz? Bu işlem için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Lightning kablosunu cihazınıza bağlayın. Bağlantı noktasının temiz ve fonksiyonel olduğundan emin olun. Kablonun diğer ucunu bir şarj kaynağına (elektrik prizi, bilgisayar, güç bankası veya başka bir güç kaynağına) bağlayın. Telefonunuz yeterince şarj olana kadar birkaç saniye bekleyin. Bir kez şarj edildiğinde, ana ekranı göreceksiniz. Şimdi, cihazınızın kilidini açmak için kaydırın.

iPhone güç düğmesini onarmak için ipuçları

Söylemeye gerek yok belki ancak iPhone'da güç düğmesini onarmak oldukça zordur. Bu nedenle, cihazınızdaki güç düğmesi çalışmıyorsa veya takılı kalmışsa, iPhone'unuzu her zamanki gibi kullanmaya devam edebilmek için şunları gözden geçirin:

iPhone kılıfı kullanıyor musunuz?

iPhone güç düğmesi, akıllı telefonu kullanırken kılıfa sıkışabilir. Bu nedenle, daha ileriye gitmeden önce Güç düğmesinin sıkışmadığından emin olun. Telefonunuzu kılıftan çıkarın ve ardından Güç düğmesini tekrar kontrol edin.

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Düğmeyi temizleyin

Güç düğmesi kirlenmiş olması nedeniyle sıkışmış da olabilir. Düğmeye bir miktar hafif vakum uygulayın. Vakum işleminden sonra, Güç düğmesini temizlediğinizden emin olun. Yapışkan bir madde düğmenin sıkışmasını sağlayabilir.

Telefonu sökün

Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, cihazınızı sökmeniz gerekebilir. Bir tornavida kullanın ve ekranı çıkarın. Şimdi, pili ve güç düğmesinin hemen altında bulunan anakartı çıkarmanız gerekiyor. Daha sonra, güç düğmesini dışarı doğru itmeniz ve anakartı tekrar yerleştirmeniz gerekir. Cihazı monte etmeden önce düğmeyi tekrar test ettiğinizden emin olun.

Sorun yazılımsal mı?

iPhone güç düğmesi sıkıştığında, kullanıcılar yalnızca donanımla ilgili bir sorun olduğunu düşünür. Cihazınızdaki güç düğmesi hasarlı değilse ancak hala çalışmıyorsa, bununla ilgili olarak yazılım ihtimalini göz önüne almalısınız. Bu durumda telefonu yedekleyin, sıfırlayın ve baştan yükleyin.

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