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Ekranlardaki AMOLED yanması onarılamaz, ancak birkaç basit ipucunu kullanarak bu süreci yavaşlatabilir ve görünürlüğünü azaltabilirsiniz. Ekranınızda hiç gitmeyen kalıcı bir görüntü bulunuyorsa ve bir Android cihaza, iPhone X veya iPhone XS'e sahipseniz, ekranınızda ekran yanması oluşmuş olabilir. Peki bu nasıl düzeltilir?

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AMOLED Ekran Yanması Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Android işletim sistemi, ekran yanması testi yapmanızı sağlayan birçok uygulamaya sahiptir.Bunların en iyisi, geliştirici Hajime Namura'nın Screen Test uygulamasıdır. Screen Test son derece basittir: uygulamayı kurun ve çalıştırın. Ekrana dokunmak renkleri ve desenleri değiştirir. Kalıcı bir görüntü veya lekeli bir renk görürseniz, ekran yanması (burn-in) var demektir.

İşte AMOLED ekran yanmasını önlemek için yapabilecekleriniz:

Düşük ekran parlaklığı ve düşük ekran zaman aşımı süresi.

Immersive tam ekran modunu kullanın.

Duvar kağıdını siyah olarak değiştirin.

Başlatıcıyı değiştirin.

OLED dostu koyu renkli simgeler kullanın.

Firefox Mobile’ı karanlık bir tema ile kullanın.

OLED dostu bir klavye bile kullanabilirsiniz.

Bunların her birine daha ayrıntılı olarak göz atalım.

Düşük Ekran Parlaklığı ve Ekran Zaman Aşımı

Ekranınız ne kadar az süre açık kalırsa ömrü o kadar uzun olur. Ayrıca, parlaklık ne kadar yoğun olursa, ekranın ömrü o kadar kısalır.

Ayarlara gidin.

Ardından Ekrana gidin.

Ekran parlaklığını azaltın (veya otomatik parlaklığa ayarlayın).

Ekran zaman aşımını da azaltın.

Immersive Tam Ekran Modu

Android'deki sürükleyici mod veya Immersive Mode, Android'in kullanıcı arayüzünde üst ve alt çubukların kaldırılmasını sağlar. Cihazınızdaki her uygulama için yapılandırmanız gerekebilir. Neyse ki, bunu sizin için otomatik olarak yapan bir avuç uygulama var. Gezinme çubuğunu kaldırabilecek harika bir uygulama GMD Immersive'dir. Bir Android cihazın altındaki kalıcı gezinme düğmelerinden kurtulur ve gerektiğinde parmağınızı ekranın üstünden veya altından kaydırarak gezinti veya Eylem Çubuğunu tekrar çıkartabilirsiniz.

Duvar Kağıdını Siyah Olarak Değiştirin

Bazıları Android'deki duvar kağıtlarının OLED ekranlar için uygun olmadığını fark edebilir. OLED ekranlar siyah rengi görüntülerken çok az enerji harcar ve siyah rengi görüntülerken ekran yanması yani burn-in olmaz. Maalesef, eski Android sürümlerinde sağlam bir siyah duvar kağıdı seçeneği bulunmuyor. Neyse ki, geliştirici Tim Clark'tan ücretsiz olan Colour uygulaması bunu çözüyor.

Başlatıcıyı Değiştirin

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Varsayılan Android Google Experience başlatıcısı tam olarak OLED dostu değildir. Android 5.0'da, Uygulama Çekmecesi duvar kağıdını beyaz yapar (OLED ekranlar için en kötü renk). Daha koyu renkler için en iyi başlatıcılardan biri Nova Launcher'dır. Sadece daha duyarlı olmakla kalmaz, daha iyi özelleştirme seçenekleri sunar.

Android 8.0 Launcher için Karanlık Modu Etkinleştirin

Android 8.0 ve daha yeni versiyonlar karanlık mod içerir. Karanlık modu etkinleştirmek için:

Ayarlar üzerine dokunun.

Göster'i seçin.

Gelişmiş üzerine dokunun.

Seçeneklerden Koyu modu seçin.

AMOLED Dostu Karanlık İkonlar Yükleyin





Minma Icon Pack (son zamanlarda ücretsiz oldu) simgelerinizi daha koyu, OLED dostu bir palete dönüştürür. Varsayılan simgeleri ve diğerlerini kapsayan 300'den fazla simgesi vardır. Minma, Android başlatıcılarının çoğuyla uyumludur ve hepsinden önemlisi tamamen ücretsizdir.

Firefox Mobile'i Karanlık Bir Temayla Kullanın

Varsayılan olarak karanlık bir temaya sahip olan tek tarayıcıdır Firefox Mobile'dır. Firefox varsayılan olarak isteğe bağlı bir karanlık tema sunar, ancak çok iyi değildir. Bir eklenti yüklemenizi öneririz. Eklenti Dark Night Mode adına sahiptir. Buraya tıklayarak tarayıcınıza kurun.

AMOLED Dostu Klavye

Yukarıda SwiftKey sanal klavyesinin Pumpkin temasını görüyoruz. Android yanmayı azaltabilecek (ve pil ömrünü artıracak) birkaç sanal klavye seçeneğine sahiptir. Bunların en iyisi, kullanıcıların klavyelerinin rengini değiştirmelerini sağlayan SwiftKey'dir. Şimdiye kadar gördüğüm en iyisi SwiftKey’in Pumpkin teması oldu.

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