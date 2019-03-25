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Çoğu insan akıllı telefonu olmadan seyahat etmeyi düşünemez. Akıllı telefonlarımızı GPS, kamera ve arkadaşlarımızla iletişim kurmanın bir yolu olarak kullanıyoruz. Yabancı ülkelerde işaretleri, yerel insanları ve hatta kendinizi tercüme etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. İşte en iyi mobil çeviri uygulamaları.

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En İyi Mobil Çeviri Uygulamaları

Sadece basit bir uygulama ile, telefonunuz kendi kişisel tercümanınız olabilir. Android ve iOS için bu çeviri uygulamaları, bir sonraki maceranızda size yardımcı olacak.

Google Çeviri





Google Translate, çok yönlülüğü ve sadeliği nedeniyle en iyi bilinen çevirmenlerden biridir. Ayrıca Google Translate’in mobil uygulamasında daha da fazla özelliğe erişebilirsiniz. Servis, yazılı veya elle yazılmış metinlerin tercümesi için 100'den fazla dili desteklemektedir.

Başka bir dil konuşan biriyle iletişim kurmanız gerektiğinde, garip el hareketlerini ve işaretleri unutun; Google Translate uygulaması bu işi sizin için yapar. Uygulamaya konuştuğunuzda, seçtiğiniz dilde söylediklerinizi tekrarlar. Karşınızdaki yanıt verdiğinde, uygulama bunu size geri çevirir.

Google Translate ayrıca yabancı restoranlarda da kullanışlı oluyor. Menünün bir fotoğrafını çekin ve bir çeviri yapsın. Şu anda, Google Çeviri kamera çevirisi için 38 dili ve konuşma modu için 32 dili desteklemektedir.

İnternet bağlantısı olmayan bir bölgede olmanız durumunda çevrimdışı modu unutmayın. Wi-Fi'dan uzaktayken 59 dili hala internetsiz olarak çevirebilirsiniz.

Microsoft Translator





Microsoft Translator, çeviri uygulamalarındaki bir diğer büyük isimdir ve Google Translate’ten daha basit bir arayüz sunar. Uygulamanın ana ekranında dört büyük buton bulunur. İşlevleri oldukça açıktır: Sesli çeviri, konuşma çevirisi, fotoğraf çevirisi ve metin çevirisi.

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Microsoft Translator'ı bu kadar yenilikçi yapan şey, mesajınızı çok sayıda dinleyiciye çevirme ve sunum için mükemmel hale getirme yeteneğidir.

İşte Microsoft Translator'ı kullanarak nasıl sunum yapabileceğinize dair kısa bir özet: Konuşma modunu başlattıktan sonra bir kod alacaksınız. Bu kodu dinleyicilerinize verin ve konuşmanıza katılsınlar. Siz konuşurken veya uygulamaya yazarken, dinleyicileriniz konuşmanızın çevirilerini kendi dillerinde görürler.

Microsoft Translator, Google Çeviri’den daha az dil desteklese de, yine de aynı derecede güçlüdür.

Reverso Çeviri Sözlüğü





Reverso, desteklenen dillere gelince kesinlikle sınırlıdır (yalnızca 11 tane sunar), ancak diğer uygulamalardan daha ayrıntılı çeviri bilgileri sağlar.

Bir dil seçin ve arama çubuğuna bir kelime yazın. Sonuç sayfasında, uygulama hangi dili seçtiğinize göre o kelimeye alternatifler sunar. Sözcüğü farklı bağlamlarda nasıl kullanacağınızı açıklayan birkaç tanım daha gösterir.

Reverso, kelimeleri ezberlemenize ve çevirmenize yardımcı olduğundan, gerçekten harika bir dil öğrenme uygulamasıdır. Dil sınavında becelerinizi geliştirmek için Learn seçeneğini kullanın. Etkileşimli Flashcard'ları inceledikten aldığınız sonucu görün.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum