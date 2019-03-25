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Vergi hesaplama, işletme gider yönetimi veya kişisel bütçeleme söz konusu olduğundan fiziksel makbuzları saklamak biraz zor bir iştir. Ancak neyse ki, görüntü tanıma ve finansal mobil uygulamalardaki gelişmeler sayesinde, artık akıllı telefonunuzu kullanarak makbuzlarınızı takip edebilirsiniz.

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Fatura Tarama, Takip Etme ve Yönetme Uygulamaları

Makbuz tarama özellikli genel not tutma uygulamalarından özel gider izleme uygulamalarına, makbuzlarınızı taramak, izlemek ve yönetmek için kullanılabilecek en iyi uygulamalardan altı tanesini listeledik.

Expensify





Expensify, finansal raporlama ve gider teslimi özellikleri sayesinde en popüler makbuz yönetimi uygulamalarından biridir. Uygulama üzerinden makbuzları çekebilir, ayrıca kredi kartı bilgilerinizi görebilir ve özel raporlar oluşturabilirsiniz. Bu raporları e-posta adresinizi girerek uygulama üzerinden gönderebilirsiniz.

Temel uygulama ücretsiz olsa da, ayda beş tarama ile sınırlıdır. Sınırsız tarama ve bazı ekstra özellikler istiyorsanız, uygulama aracılığıyla ücretli bir plana yükseltme yapabilirsiniz.

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Zoho Expense





Zoho Giderleri, Zoho’nun geniş gider takip uygulamaları ve yazılımları grubunun bir parçasıdır, ancak yerleşik bir makbuz yönetimi ve metin tanıma özelliğine sahiptir. Bu özel makbuzları yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca belirli masrafları takip etmenizi sağlar. Ücretsiz plan, ayda 100 ücretsiz tarama sağlar.

Evernote





Evernote genel bir not tutma uygulamasıdır, ancak metin içeren görüntüleri tanıyabilmesi de kendisini yararlı bir fatura depolama uygulaması haline getirir. Özellikleri arasında faturalarınkaydedilmesini sağlamak bulunur.

Google Lens / Google Foto





Faturalarınızı Google Lens, Google Assistant ve Google Foto kombinasyonu ile takip edebilirsiniz. Bu uygulamalar çoğu Android cihazda halihazırda mevcuttur. Bu uygulamalar sizin için rapor oluşturamaz, ancak sadece faturaların fotoğraflarını saklamanız gerekiyorsa kullanışlıdır.

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