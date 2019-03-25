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Bu ayın erken döneminde Honor, 8X modeli akıllı telefonu için Android Pie esaslı EMUI 9 güncellemesini Çin'de yayınlamıştı. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi işletim sistemi güncellemesini şimdi de cihazın global versiyonu için dağıtmaya başladı.

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Android 9.0 Pie işletim sistemini temel alan EMUI 9.0.1 güncellemesinin boyutu 3.14 GB seviyesinde. Güncelleme ile birlikte akıllı telefona iyileştirilmiş ses kaydedici, uygulama açılmalarının hızlanması, basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, Huawei Share 3.0 gibi yenilikler kazandırılıyor. Güncelleme bildirimi ilk etapta Makedonya'da yaşayan kullanıcılara ulaşıyor.

Honor 8X Android Pie ve EMUI 9 Güncellemesini Alıyor

Huawei Share 3.0 ile akıllı telefon ve kişisel bilgisayar arasındaki veri transferi daha kısa sürüyor. Güncellemenin ödeme sistemini, büyük boyutlu fotoğrafları açma ve WeChat uygulamasıyla fotoğraf paylaşımı gibi işlemleri de hızlandırdığı ifade edilmekte.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında duyurulan Honor 8X, ülkemizde de 2000 TL'nin hemen altında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Kullanıcıların ilgi gösterdiği orta seviye akıllı telefon modelleri arasında yer alan ürünün 6.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Cihaza güç veren Kirin 710 yongasetinde dört adet 2.2 GHz Cortex-A73, dört adet 1.7 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Mali-G51 MP4 grafik işlemcisi yer alıyor. 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli depolama birimi ve microSD kart yuvası tercih edilmiş.

Honor 8X'in 20 MP çözünürlüklü ana kamerasına 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Önde selfie çekimler için 16 MP f/2.0 kameraya yer veriliyor. Akıllı telefona güç veren pilin 3750 mAh kapasiteli olduğunu belirtelim.

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