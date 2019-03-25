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Belirli bir icatın hiçbir zaman teoride olduğu gibi işe yaramadığı zamanlar vardır. Bu anlamda fotoğraf dünyasında hemen akla gelen bir örnek var: Periscope zoom'lu kameralar. Bu kameralar gerçek fotoğraf makinelerinde işe yaramadı. Ancak şimdi akıllı telefonlara geliyorlar ve her şeyi değiştirebileceğine inanılıyor. Peki Periscope kamera nedir ve ne işe yarar?

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Periscope Kamera Nedir ve Ne İşe Yarar?

Huawei P30 Pro ve 10 kat zoom yapabilen periscope kamerası

Bu teknoloji, uzun zaman önce gerçek kameralarda öne çıktı ve şimdi Huawei, yaklaşmakta olan P30 Pro'nun “kayıpsız” 10X zoom lensli ilk akıllı telefon olacağını doğruladı.

Kaç yaşında olduğunuza bağlı olarak, zaten periskop zoom'lu bir kameraya sahip olmuş olabilirsiniz ancak muhtemelen bu özelliği kullanmadınız. Adını, insanların suyun üstünde ne olduğunu görmelerini sağlamaya yarayan denizaltı tüpünden alan periskoplu zoom lens sistemi, uzun bir boru gibi dışarı çıkmaktansa, kameranın gövdesindeki “zoom” mekanizmasını gizlemek için açılı bir aynaya sahiptir. Harici lens görüntüyü yakalar, aynanın içine yansıtır ve başka bir lens görüntüyü kameranın sensörüne iletir.

Teoride, bir periskop lens, bir kamera veya akıllı telefon üreticisinin motorize uzun lens tüplerine içeren sofistike bir optik zoom sistemi oluşturmasını sağlıyor. Kamera şirketleri yıllar içinde iç periskoplu cihazlar üretti ve Apple, yıllarca periskop lensle ilgili patentler aldı.

Ancak çoğu kamerada periskop lensleri "görmemenizin" iyi bir nedeni var: Periskoplarla çekilmiş fotoğrafların kalitesi genellikle kötüdür. Yıllar önce, süper-ince bas-çek kameralar aynı teknolojiyi kullanıyordu, ancak insanlar fotoğraflarının beklenenden daha bulanık ve daha karanlık göründüğünü keşfettikten sonra piyasadan kayboldular.

Şirketler, 10 veya 20 yıl önce analog film veya düşük çözünürlüklü dijital sensörlerle fotoğraf çekerken iyi zoom'lu periscope görüntüler üretmekte çok zorlandılar. Bugün, bir akıllı telefonun arka kamerası bile on yıllık eski bas-çek kameralardan daha iyi çözünürlüğe sahip. Öyleyse neden Huawei yeni P30 Pro için böylesine problemli bir teknolojiyi göz önünde bulunduruyor?

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En kolay cevap “pazarlama”dır. Bugünlerde çok fazla şirket, harika bir deneyim sunmak yerine, belirli bir özelliğe sahip telefonla pazara ilk giren olmak istiyor. Huawei 10 kat yakınlaştırmalı bir optik lens kullanarak kayıpsız görüntü kalitesi sunduğunu iddia edebilir ancak görüntüler gerçekten incelendiğinde, geçmiş periskop lenslerinin karakteristik özellikleri ortaya çıkıyor: Bulanık detaylar, düşük pozlama ve görünür renk sapmaları. Apple gibi şirketlerin telefonlarında periscope lens kullanmamasının ana sebebi bu.

Geçmiş periscope lensli kameralara dayanarak şüpheci olsak da, Huawei’in başkalarının başarısız olduğu yerlerde yükseldiği örnekler var. Bir nesil önce, kameralar neredeyse her zaman tek sensörlü tasarıma sahipti. Huawei P30 Pro'nun sızdırılmış görüntüleri, üç objektife ve sensöre sahip olacağını gösteriyor. Huawei, periscope lens ile daha iyi görüntüler yakalayabilmek için bazı optimizasyonlara gitmiş olabilir.

Ayın bu görüntüsü bir Huawei yöneticisi tarafından paylaşıldı ve P30 Pro’nun 10X zumlu arka kamerasına ait olduğuna inanılıyor.

Bu sistemde, geniş bir lens 24 mm veya 35 mm'ye eşdeğer bir görüntü sunuyor. 2X / dikey lens bunun iki katına sabitlenmiş durumda ve superzoom lens 10X büyütme sağlıyor. Yani ayna ve 10X objektif düzgün ve hassas bir şekilde ayarlanmışsa iyi sonuçlar verebilir. Yine de kimse DSLR kalitesinde fotoğraflar beklemiyor.

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