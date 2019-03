REKLAMLAR

Android veya iOS'te TikTok videolarını canlı duvar kağıdı yapmak imkansız değil. TikTok, şarkılar veya komedi skeçlerine dudak senkronizasyonu yapan kısa videolar oluşturmak için kullanışlı bir çözüm, aynı zamanda uygulamadaki videolara göz atmak ve arkadaşlarla paylaşmak da çok eğlenceli. Uygulamada beğendiğiniz bir videoya rastladığınızda, videoyu akıllı telefonunuza indirebiliyorsunuz. Daha da iyisi, yalnızca indirmekle yetinmeyip videoyu canlı duvar kağıdı olarak da kullanabilirsiniz.

Süreç Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda farklılık gösteriyor. Videoyu paylaşan kişi eğer videolarının indirilmesi seçeneğini devre dışı bıraktıysa bu yöntem işe yaramayacaktır.

TikTok Videolarını Canlı Duvar Kağıdı Yapmak

iOS

iPhone'da TikTok uygulamasını açın. Kullanmak istediğiniz videoyu görüntüleyin. Arayüzdeki Share / Paylaş butonuna dokunun ve alt kısımdaki Live Photo butonunu kullanın. Video canlı fotoğrafa dönüştürülecek, dosyayı Photos uygulamasında bulacaksınız.

Bu görseli kilit ekranında arka plan olarak kullanmak için Photos uygulamasını açıp görseli görüntüleyin. Paylaşma butonuna dokunun ve Use as Wallpaper'ı seçin. Alternatif olarak Settings menüsündeki Wallpaper seçeneğine girip Choose a New Wallpaper'a dokunun ve listeden Live Photo'yu seçin.

Her iki durumda da, istediğiniz gibi görüntüyü yakınlaştırıp hareket ettirebileceğiniz duvar kağıdı ekranında olacaksınız. Memnun kaldığınızda Set'e dokunun ve Set Lock Screen ya da Set Both'u seçin. İkinci seçeneği tercih ederseniz kilit ekranına ek olarak arka plan görseliniz de değişecek fakat burada canlı duvar kağıdı şeklinde olmayacaktır. iOS işletim sisteminde canlı duvar kağıdı yalnızca kilit ekranında kullanılabiliyor, bu destek sadece 3D Touch özellikli iPhone modellerinde mevcut. (iPhone XR'de 3D Touch olmadığını hatırlatalım.)

Android

Google Play mağazasına erişin ve TikTok Wall Picture uygulamasını indirin.

TikTok'u açın, kullanmak istediğiniz videoyu bulun. Sağ alttaki Share butonuna dokunun ve Live Photo'yu seçin.

Video indirildiğinde sağ üstte Set Wallpaper seçeneğini göreceksiniz, ona dokunun. Arka planı ana ekranda ya da ana ekran ile kilit ekranında kullanabiliyorsunuz. Seçiminiz varsayılan olarak kaydedilecektir, TikTok'ta başka bir video için Live Photo seçeneğine dokunduğunuzda ilgili video seçiminize göre canlı duvar kağıdı olarak ayarlanacaktır.

TikTok ile birden fazla video indirdiyseniz ve daha önce indirmiş olduğunuz videolardan birisini canlı duvar kağıdı olarak ayarlamak istiyorsanız bu noktada TikTok Wall Picture uygulamasına başvurmanız lazım. Uygulamayı çalıştırın, Go Set Wallpaper'a dokunun ve dilediğiniz içeriği seçin.

