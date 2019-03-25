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Xiaomi, yeni üst düzey akıllı telefonu Mi 9'da oyun performansını optimize eden Game Speed Booster özelliğini tanıtmıştı. Aynı özellik firmanın bir süredir piyasada satışta olan Pocophone F1 cihazına, Game Turbo adıyla dahil ediliyor.

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Özellik, adından da anlaşılabileceği üzere mevcut kaynakları optimize ederek oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Muhtemelen Honor'daki GPU Turbo gibi, Xiaomi'nin akıllı telefonunda da CPU ve GPU'dan maksimum verim alınarak daha akıcı bir oyun deneyimi sunulması hedefleniyor. Burada eldeki donanımların basitçe hızlandırılması değil, FPS değerinin stabilize edilmesi söz konusu.

Xiaomi Pocophone F1'e Game Turbo Özelliği Geliyor

Game Turbo ile belleği temizleme, ekran görüntüsü alma, ekran kaydı gerçekleştirme, WiFi'ı etkinleştirme / kapatma ve hatta SIM kartlar arasında geçiş yapma gibi işlemler oyundan ayrılmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu ayarlar oyunun üzerinde katman olarak beliren arayüzden yönetilebiliyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi WhatsApp, Facebook ve web tarayıcısı da oyun açıkken kullanılabiliyor. Bu uygulamalar yüzen pencere formunda çalışıyor. Xiaomi önümüzdeki dönemlerde daha fazla uygulamaya yüzen pencere şeklinde çalışma desteğini ekleyebilir.

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Game Turbo özelliğine şu anda yalnızca MIUI Global Beta kullanıcıları erişebiliyor. Özellik Security uygulamasından etkinleştirilebilmekte. Game Turbo'nun yakın zamanda MIUI Global Stabil ROM'una dahil edilmesi muhtemel.

Pocophone F1, Qualcomm'un yüksek performanslı Snapdragon 845 yongasetini taşıyan akıllı telefon modelleri arasında rakiplerine kıyasla daha uygun olan fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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