Yurt Dışına Seyahate Çıkmadan Önce İndirilecek Uygulamalar

REKLAMLAR

Yurt dışına seyahat etmek korkutucu ve sinir bozucu olabilir. Yabancı dili bilmiyorsunuz, mobil ağınızın orada çalışıp çalışmayacağından emin değilsiniz ve sonra sürekli bir kaybolma korkusu var. Neyse ki bizim için akıllı telefon uygulamaları bu endişelerin neredeyse hepsini ortadan kaldırabilir. Uluslararası bir yolculuğa çıkmadan önce yüklemeniz gereken dokuz uygulama var. İşte onlar.

REKLAMLAR

Seyahate Çıkmadan Önce İndirilecek Uygulamalar





Google Maps

Google Haritalar, daha sorunsuz bir seyahat deneyimi için kullanabileceğiniz bir dizi özellik ile birlikte geliyor. Ama kesinlikle kaçırmamanız gereken şey çevrimdışı navigasyon özelliğiidr. Ne olursa olsun dolaşmaya devam etmek için o bölgenin haritalarını çevrimdışı indirin. Bu, internete erişiminizi kaybetmiş olsanız bile, ilgi çekici yerlere, otellere veya başka herhangi bir noktaya bakmanıza olanak sağlar.

Flyright





Flyright, bulunduğunuz yere göre, yabancı bir şehre seyahat etmenin tüm temellerini hızlı bir şekilde öğreten kullanışlı bir uygulamadır. Bir vizeye ihtiyacınız olup olmadığı, hangi hastalıkların yaygın olduğu ve bir aşıya ihtiyacınız olup olmadığı, döviz kurları ve daha fazlası gibi ayrıntıları içerir.

Ayrıca, bu bilgileri internete erişemediğiniz zamanlarda çevrimdışı olarak kaydedebilirsiniz.

Polarsteps

Polarsteps gezginler için tasarlanmış bir uygulama. Seyahatlerinizi otomatik olarak izleme ve görsel olarak çekici bir şekilde kaydetme yeteneğine sahiptir. Tatile çıkmak üzereyken, yeni bir kayıt ekleyin ve Polarsteps gerisini arka planda halleder. Bu gezileri manuel olarak da değiştirebilir, hatta resim, açıklama ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Google Translate





Google Haritalar ile yeni bir şehirde dolaşabilirsiniz. Ancak kültüre karışmak için yerel dilde etkileşime geçmeniz gerekir. Bunun için seyahatinize başlamadan önce Google Translate'i kurmanızı tavsiye ederiz.

En büyük özelliği çevrimdışı kullanım için çevirileri indirebilmenizdir. Ayrıca, başka bir dili konuşan bir kişiyle kolayca etkileşime geçebileceğiniz bir konuşma moduna sahiptir. Translate, genel ifadeleri, resim tanıma özelliğini ve daha fazlasını favorilerinize ekleyebileceğiniz Phrasebook gibi birçok şık özelliğe sahiptir.

Coincalc





Coincalc, farklı para birimlerini dönüştürmenin hızlı bir yoludur. Uygulama, herhangi bir karmaşaya yer vermeyen modern ve basit bir arayüz sunar. Dahası ana ekranınıza büyük bir hesap makinesi widget'ını sabitleyebilirsiniz. Kripto para birimleri ile bile uyumludur.

REKLAMLAR

TravelSpend





Başka bir ülkeyi gezmek, takip etmeniz gereken çok fazla harcama anlamına gelir. Bunu yapmak için en iyi uygulama TravelSpend oluyor.

Tüm satın alma ve harcamalarınızı kaydetmenize izin vermenin yanı sıra, TravelSpend diğer yararlı özelliklerle birlikte gelir. Bunlar arasında, sizinle aynı yolculukta olan diğer gezginlerle işbirliği yapma yeteneği, belirli harcama kategorileri, otomatik para birimi dönüşümleri ve kapsamlı bir istatistik sayfası bulunmaktadır.

FLIO





Seyahatiniz sırasında belirli noktalarda, havaalanı gibi, zaman geçirmek için fazladan zamanınız olacak. Telefonunuzda zaman harcamak yerine, neden FLIO'yu indirebilir ve o havaalanını keşfetmeye başlayabilirsiniz.

FLIO ile, sıkışıp kaldığınız havaalanının hemen her yönüne göz atabilirsiniz. İster en iyi kahve dükkanlarını bulmak isterse uçağınızın kapısına ulaşmak olsun, FLIO size kritik bilgiler sunar. Doğrudan uygulamadan lounge erişimi bile satın alabilir ve şanslıysanız birkaç indirim yakalayabilirsiniz. FLIO ayrıca havaalanının ücretlerini ve haritasını da gösterebilir.

Google Trips





Google Trips'i gezi planlaması için çok amaçlı bir araç olarak düşünün. Uygulama tatilinizi planlamanıza yardımcı olur. Bunun da ötesinde, eğer bir Gmail kullanıcısıysanız, Google Trips ile tüm rezervasyonlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Seyahat rotalarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Rome2rio





Hava yolculuğu her yolculuk için ideal ulaşım aracı değildir. Bir otobüse veya feribota binmek paradan ve bazı durumlarda zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Özel yolculuğunuz için hangisinin en iyisi olduğunu öğrenmek için Rome2rio adlı bu uygulamayı deneyin.

Rome2rio, bir araba dahil olmak üzere varış yerinize ulaşmanın tüm yollarını listeler. Bu uygulama aynı zamanda her bir yöntemin ne kadar tutacağını ve hangisinin en hızlı olduğunu size söyler. Aynı zamanda kombinasyonlar sunar, böylece en verimli seyahat rotasını bulmak için daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum