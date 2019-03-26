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Apple, yıllık bahar etkinliğini pazartesi günü Kaliforniya'daki Cupertino genel merkezinde gerçekleştirdi. Etkinlikte, donanım yerine servislere odaklanıldı. Buna göre Apple yeni bir TV servisi, oyun oynama, kredi kartı ve haber servislerini tanıttı. İşte Apple'ın etkinlikten detaylar:

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Apple Yeni TV, Oyun, Kredi Kartı ve Haber Servislerini Tanıttı

Haber Servisi

Şirketin Apple News+ servisi, 300'den fazla dergi ve gazete yayınından gelen raporlaları içerecek. Abonelik paketi ayda 9.99 dolara mal olacak. Türkiye fiyatı daha farklı olabilir.

Apple Kredi Kartı ve Ödeme Servisi

Apple Pay, önce ABD'de Batı Kıyısı'nda transit ödemeler için başlatılacak ve ardından ülkedeki Portland, Chicago ve New York gibi büyük şehirlere genişleyecek.

Apple, Apple Card adlı bir kredi kartı hizmeti başlatmak için Goldman Sachs ile ortaklık kurdu. Kart, Daily Cash adında bir ödül puan özelliğine sahip olacak ve MasterCard'ın ödeme ağı üzerinden dünya çapında çalışabilecek. Bu Türkiye'de çalışacağını gösteriyor.

Oyun Servisi

Apple, App Store'un yanına şimdi Apple Arcade adında yeni bir oyun servisi getiriyor. 150'den fazla ülkede bu sonbaharda 100'den fazla oyun bu kategoride yayımlanacak. Şirket, bolca içerik sunmak için popüler oyun geliştiricileriyle ortaklık kurdu. Bu oyunlar tüm cihazlar arasında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak çalışacak.

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Apple TV

Apple TV uygulamasının arayüzü ve özellikleri değişiyor. Kablo ve yayın abonelikleri tüm Apple cihazlarından ve Smart TV'lerden, Roku'dan ve Amazon'un Fire TV'sinden erişilebilen tek bir portalda birleşecek.

Yeni Apple TV uygulaması, Apple TV+ adında bir orijinal programlamaya sahip olacak. Bunların içerikleri Oprah, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steven Spielberg ve JJ Abrams gibi bir dizi büyük Hollywood ismi tarafından geliştiriliyor. Fiyat henüz açıklanmadı.

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