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Galaxy Note serisi her zaman Galaxy S serisinin sunduğu çoğu şeyden daha iyi olmuştur ve daha büyük bir ekranla gelmiştir. Bu nedenle yeni Galaxy Note 10'un Galaxy S10+'daki 6.4 inç ekrandan daha büyük bir ekrana sahip olacağı bekleniyor. Galaxy S10 5G’nin 6.7 inç ekranla geldiği düşünülürse Note 10'un bunu en az 6.75 veya üstüyle yukarıya taşıyacağı tahminler arasında.

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Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yaklaşık 6.66 inç ile 6.75 inç arasında değişen boyutlarda olduğunu inanılan Galxay Note 10'un birçok özelliği gün yüzüne çıkmaya başladı. S Pen yeni akıllı telefonun her zaman olduğu gibi merkezinde yer alacak. Cihaz yeni nesil Exynos 9825 işlemciye sahip olacak. Aynı zamanda kutudan 5G uyumlu olarak çıkacak.

Galaxy Note 10 RAM'i

Ayrıca, Note 10'un süper hızlı 12 GB RAM yongaları ile geleceği söyleniyor. Yeni amiral gemilerinde 8 GB RAM var ve bunun 12 GB'a çıkması çılgın gibi gelebilir. Ayrıca söylentiye göre Galaxy Note 10'un toplamda dört arka kamerası bulunuyor.

Galaxy Note 10 kameraları

Note 10'da normal, süper geniş açılı ve bir telefoto lens olacak. Tıpkı Galaxy S10 ve Galaxy S10+ üzerindeki üçlü modüller gibi. Bu dördüncü kamera ise bir “ToF ya da Time of Flight” kamerası olacak. Yani Galaxy S10 5G ile aynı. ToF teknolojisini duymuş olabilirsiniz; temelde derinlik algılama ve artırılmış gerçekliğin geleceğidir.

Kamera, teknolojiyi kullanan mevcut telefonlarda 300.000'e kadar farklı ton derinliklerini algılayabilen yardımcı bir ışık kiti ve sensörle gelir. Temel olarak, bir odayı haritalayabilir, sanal nesneleri doğru şekilde yerleştirebilir, mesafeleri ölçebilir ve hatta portre çekimlerinde daha doğru bir bokeh bile verebilir. Bildirildiğine göre, Samsung mevcut Li-Ion standardını değiştirmek için yeni bir grafen batarya üzerinde çalışıyor. Bu birkaç farklı nedenden ötürü çok önemli.

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Galaxy Note 10 bataryası

Birincisi, grafen hücrelerinin Li-İyon meslektaşlarına göre %45 daha fazla enerji tutabilecekleri iddia edilmiş. İkincisi, mevcut teknolojiden 5 kat daha hızlı şarj oluyorlar. Üçüncüsü ise Samsung'un itibarını birkaç yıl önce lekeleyen patlama özelliğine sahip değiller.

Galaxy Note 10 fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung Galaxy Note 9, 24 Ağustos 2018’deki mağaza raflarında yerini aldı ve baz model için 999 dolar fiyat biçildi. Note 10’un erteleneceğine inanmak için hiçbir nedenimiz yok – Samsung, Apple her Eylül’de olduğu gibi iPhone'larını duyurmadan önce Note telefonlarını pazarlamak ister. Note 10 bu anlamda daha erken gelebilir. Fiyatının en az 1100 dolardan başlayacağı düşünülüyor.

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