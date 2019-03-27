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ABD hükümeti Çinli telefon ve ağ ekipmanı üreticileri Huawei ve ZTE'yi “ulusal güvenlik tehditleri” olarak adlandırıyor. Her iki şirketin de Amerikalı tüketicilerden ve şirketlerden hassas bilgiler toplamak için cihazlarına casusluk donanımı takabilecekleri ve Çin'deki komünist hükümete gönderebileceklerinden endişe ediliyor. Bazı ABD ajanslarının pek çok Çinli şirketten korktuğu anlaşılıyor.

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ABD'nin Ulusal Güvenliğe Tehdit Olarak Gördüğü Uygulama

2016'dan beri LGBTQ randevu uygulaması Grindr'a sahip olan Beijing Kunlun Tech Co Ltd şirketi ABD'nin korktuğu bu şirketlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) Grindr’ı ulusal güvenlik riski olarak gördüğünü söyledi. CFIUS'in eşcinsellik uygulamasıyla ilgili ne düşündüğü resmi olarak açıklanmadı ancak böyle bir uygulamanın yasaklanmasının herkes için iyi olacağı ortada.

Grindr uygulamasının merkezi Kaliforniya, Batı Hollywood'da bulunuyor. Geçen yaz Kunlun, Grindr'ı halka açık bir şirket haline getirme planlarını açıklamıştı. Buna göre bir IPO düzenlenecekti. Ancak, CFIUS sayesinde, Kunlun, halka arz sürecini tamamlamak için artık zaman lüksüne sahip değil. Şirket artık açık artırma yoluyla, söz konusu randevu uygulamasına en yüksek teklifi verene satmak istiyor. Ayrıca halka arz, Kunlun’un hala Grindr'ın bir kısmına sahip olmasını sağlayacaktı. ABD'nin yeni kararının ışığında şirket böyle bir şey istemeyecektir.

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Kunlun, Grindr'ı 2016 ve 2018'de iki ayrı işlem ile satın aldığında, CFIUS henüz konu ile ilgili açıklamasını dile getirmemişti. CFIUS, Grindr'ın kullanıcıların konumu, mesajları ve muhtemelen HIV durumu gibi kişisel bilgilerini topladığından ve Çin hükümetiyle paylaşılabileceğinden endişe duyuyor. Grindr, 2017 yılı itibariyle 27 milyon kullanıcıya sahipti. Uygulama, iOS ve Android telefonlarda kullanılabiliyor.

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