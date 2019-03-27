REKLAMLAR

Müzik dinleme ve video izleme gibi işlemlerin mobil internet paketini ne kadar harcadığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Akıllı telefonlarımızda bugün hücresel veri paketlerini en hızlı şekilde tüketen şeyler internetten müzik dinlemek ve video izlemek.

REKLAMLAR

Günümüzde akıllı telefonlarda bu tür içeriklere ulaşmayı kolaylaştıran çok sayıda servis var. YouTube, Netflix, Spotify, Apple Music vb. çevrimiçi akış servislerinin birçoğuna abonelik için aylık ücret ödüyoruz. Evde WiFi ağına bağlıyken video izlemek ve müzik dinlemek sorun olmasa da bu içerikler 3G / 4G paketlerini hızlı şekilde tüketebilir.

Müzik Dinleme ve Video İzleme İnternet Paketini Ne Kadar Kullanır?

Müzik Dinlemede İnternet Paketi Ne Kadar Harcanır?

Bazı müzik uygulamaları süper yüksek kalitede müzik dinleme olanağı sağlasa da birçok müzik streaming uygulamasında düşük, normal ve yüksek kalite seçenekleri var. Hemen hepsinde de bu kategoriler aynı bitrate değerlerine karşılık geliyor.

Düşük kalitede bitrate değeri 96 kbps . Bu kalitede müzik dinleme dakikada 0.72 MB , saatte 43.2 MB internet kullanımı demek.

. Bu kalitede müzik dinleme dakikada , saatte internet kullanımı demek. Orta kalitede bitrate değeri 160 kbps . Bu kalitede müzik dinleme dakikada 1.20 MB , saatte 72 MB internet kullanımı demek.

. Bu kalitede müzik dinleme dakikada , saatte internet kullanımı demek. Yüksek kalitede bitrate değeri 320 kbps. Bu kalitede müzik dinleme dakikada 2.40 MB, saatte 115.2 MB internet kullanımı demek.

Tabii bu değerlerin ortalama olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Müzik uygulamalarında örneğin dinlediğiniz albümlerin kapak görselleri de veri kullanımına neden olacaktır.

REKLAMLAR

Video İzlemede İnternet Paketi Ne Kadar Harcanır?

Video izlemede tahmin edebileceğiniz üzere çok daha fazla veri aktarımı söz konusu. Çünkü bu kez sese ek olarak görüntü de transfer ediliyor.

Düşük kalite genellikle 240p veya 320p çözünürlükte. Saatte 0.3 GB (300 MB) veri indiriliyor.

genellikle veya çözünürlükte. Saatte veri indiriliyor. SD – Standart kalite ifadesi genellikle 480p çözünürlük için tercih ediliyor. Saatte 0.7 GB (700 MB) veri alınıyor.

ifadesi genellikle çözünürlük için tercih ediliyor. Saatte veri alınıyor. HD – Yüksek çözünürlük ifadesi farklı servislerde farklı çözünürlükler için kullanılabilir. Bir saatte 0.9 GB (720p), 1.5 GB (1080p) ve 3 GB (2K) veri transferi yapılıyor.

ifadesi farklı servislerde farklı çözünürlükler için kullanılabilir. Bir saatte ve veri transferi yapılıyor. UHD çözünürlük 4K'ya tekabül ediyor. Burada saatte 7.2 GB internet trafiği oluşuyor.

Tabii bu değerlerin ortalama olduğunu unutmamak gerekiyor. Tercih ettiğiniz hizmet ve izlediğiniz içeriğe bağlı olarak daha fazla veya daha az internet paketi kullanımı söz konusu olabilir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.