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Sahip olduğunuz PC'yi Android telefonla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızı indirme / yükleme, virüs taraması, TV / medya oynatıcı / konsola streaming yapması için çalışır şekilde bırakmanız gerekebilir. Sıcak koltuğunuzda oturuyorken yerinizden kalkıp bilgisayarın başına gitmek yerine ona Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla oturduğunuz yerden erişerek gerekli kontrolü ya da müdahaleyi kolayca yapabilirsiniz.

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Android telefonu kullanarak PC'yi yönetmek için yararlanılabilecek çok sayıda çözüm var, bir kısmına daha önce değinmiştik. Bugün ApowerMirror aracından bahsetmek istiyoruz. Uygulama daha çok ekran aynalama özelliğiyle ön plana çıkıyor olsa da PC'yi Android'den yönetme imkanı da sunuyor.

PC'yi Android Telefonla Kontrol Etmek

Öncelikle buradan Apower Mirror'u Windows işletim sistemli PC'nize indirin ve kurulumu gerçekleştirin.

Android'li akıllı telefonunuzda Google Play uygulama mağazasını açın ve ApowerMirror – Mirror&Control uygulamasını aratarak yükleyin.

Yazılım ve uygulamayı yüklediğiniz cihazların aynı kablosuz ağa bağlı olmaları gerekmekte.

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Kurulum ve ağa bağlanma işlemlerini hallettikten sonra Android uygulamasını açın ve ağdaki bilgisayarları taraması için arayüzdeki arama butonuna dokunun. Ağ taranacak ve Apower Mirror'ın kurulu olduğu bilgisayar belirecektir. Bu bilgisayarı seçin ve Computer Screen Mirroring seçeneği ile devam edin.

Bağlantı kurulduğunda Windows PC'nizin ekranı Android telefonda görünecektir. Elbette bilgisayarınızı akıllı telefonunuzdan da kontrol edebileceksiniz.

Bağlantıdan alacağınız verim modeminizin / cihazlarınızın hangi kablosuz ağ teknolojisini desteklediğine ve cihazların modeme olan mesafesine göre değişiklik gösterebilir.

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