REKLAMLAR

Samsung akıllı telefonlarını nasıl test ediyor? Galaxy Fold, hem üreticisi Samsung için hem akıllı telefon pazarı için tamamen yeni bir ürün ve ilginç bir sınıfın başlangıcını temsil ediyor. Cihazın ekranı akıllara birkaç dayanıklılık sorusunu getiriyor. Ancak Samsung, uzun vadede hiçbir sorunun olmayacağına inanıyor.

REKLAMLAR

Samsung Akıllı Telefonlarını Nasıl Test Ediyor?

Galaxy Fold En Az 5 Yıl Kullanılabilirlik Sunuyor

Kalite seviyesini garanti altına almak için Samsung, Galaxy Fold'u birçok kapsamlı güvenilirlik testine tabi tuttu. Bunlardan biri, menteşeli tasarımlı Infinity Flex Display ekranının kalitesinden emin olmak tasarlanmış yedi günlük bir dayanıklılık testi idi.

Katlama Testi olarak adlandırılan söz konusu test, özel olarak tasarlanmış makinelerin Galaxy Fold'u durmadan yarıya katlamasını ele alıyor. İşlem tekrar tekrar sürdürülüyor. Bu sayede Samsung, en az 200.000 katlanma sağlayabiliyor ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu, şirkete göre, günde ortalama 100 katlama sayısına bağlı olarak beş yıllık kullanım demek.

Doğal olarak Samsung, testin uzunluğundan ötürü tüm her şeyi filme almadı. Ancak elimizde katlama testinin 34 saniyelik kısa bir klibi mevcut ve videoda her şey görülebiliyor. Bu da Samsung'un cihazlarını nasıl test ettiğine dair oldukça iyi bir fikir veriyor.

REKLAMLAR

Ekranda Katlanmadan Ötürü İzler Oluşabilir

Telefon testleri her ne kadar oldukça faydalı olsa da her şeyi göstermeyi başaramazlar. Tıpkı gerçek yaşam deneyimlerini taklit etmekte kusursuz olmadıkları gibi. Bu nedenle Samsung Galaxy Fold gerçekten uzunca bir kullanılmadan eksikleri anlaşılmayacak. Örneğin bu premium akıllı telefonun gerçek hayattaki aşınma ve yıpranmalara nasıl dayandığı merak ediliyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum