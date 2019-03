REKLAMLAR

Popüler müzik akışı uygulaması Spotify'a diğer servislerden müzik listesi aktarmak imkansız değil! Müziklerin plak, kaset ve CD'lerde depolanıp dinlendiği dönemler hayli geride kaldı. MP3 müzik formatının ve MP3 çalarların hayli popüler olduğu bir dönemi de yaşadık, oysa bugün başta Apple iPod serisi ürünler olmak üzere hiçbir taşınabilir MP3 oynatıcı cihaz kalmadı. Artık cebimizde çok sayıda işlevi üstlenebilen akıllı telefonlar var ve kullanım alışkanlıklarını da bu cihazlar ile geniş bant internet bağlantıları şekillendiriyor.

Spotify ülkemizde 2013 yılının son çeyreğinden bu yana hizmet veriyor. Ülkemizde Spotify'dan ücretsiz ve ücretli hesaplar aracılığıyla faydalanan çok sayıda kullanıcı mevcut. Spotify'ı aktif olarak kullanıyorsanız ya da Spotify'a kısa süre önce farklı bir hizmetten geçiş yaptıysanız eski müzik listelerinizi Spotify'a transfer etmek isteyebilirsiniz.

Spotify'a Diğer Servislerden Müzik Listesi Aktarmak

Bu işlem için Tune My Music aracından yararlanabilirsiniz. Çevrimiçi bir servis olarak çalışan Tune My Music YouTube, Apple Music, Deezer, Google Play Music, Tidal, Groove, Pandora ve daha birçok hizmetle uyumlu. Biz başlıkta Spotify'a yürütme listesi aktarımına vurgu yapsak da Tune My Music adını andığımız bu müzik akışı servisleri arasında müzik listesi aktarımı gerçekleştirebiliyor.

Öncelikle hangi servisten Spotify'a aktarım yapmak istediğinizi seçin.

Aktarmak istediğiniz müzik listesinin bağlantısını kopyalayın ve Tune My Music'e yapıştırın. (Uygulamalardaki listelerin URL'sini paylaşma seçenekleri ile elde edebilirsiniz.)

Aktarım yapmak istediğiniz servisi seçin, biz Spotify'ı tercih ediyoruz.

Tune My Music oynatma listesi aktarımını otomatik olarak gerçekleştirecektir.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.