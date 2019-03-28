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Bu yılki MWC’de Lenovo’nun tuhaf sunumunu hatırlıyor musunuz? Anlaşılan, 100MP çözünürlüklü akıllı telefon kamerası yakında piyasaya sunulacak olan Lenovo Z6 Pro ile gelecek. 100MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk akıllı telefonu sunabilir.

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100MP Çözünürlüklü Kameraya Sahip Akıllı Telefon

Telefonun kendisinden hala bir iz yok, ancak Lenovo'nun Genel Başkanı yeni cihazı Weibo üzerinden "100MP" etiketiyle paylaştı. Qualcomm bir süre önce 2019'da 100MP kameralı telefonlar göreceğimizi belirtmişti. Dolayısıyla bu o kadar sürpriz olmayabilir. Ancak şaşırtıcı olduğu gerçek.

Her şeye rağmen akıllı telefon üreticilerinin ürünlerini pazarlamak için reklam kampanyaları sıklıkla abarttıkları gerçeğini unutmamız gerekiyor. Bir çeşit görüntüyü istifleme hilesi kullanabilir ancak bunu bilmemiz henüz imkansız. Yakında daha biraz bilgi için umut ediyoruz.

Kısa bir süre önce yapılan bir röportajda Qualcomm'un Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Judd Heape, 64MP'lı ve hatta 100MP çözünürlüklü kameraların 2019'da geleceğini açıklamıştı. Bu kulağa inanılmaz gelebilir. Zira henüz 10 MP telefon kameralarına bile yeni yeni alışmaya başlıyoruz.

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Ancak telefonlardaki ultra yüksek megapikselli kameralar pazarın gitmek istediği yön değil. Mevcut Snapdragon yonga setleri (660, 670, 675, 710, 845, 855) 192MP'ye kadar çözünürlüğü desteklerken, gürültü azaltma ve sıfır deklanşör gecikmesi gibi özellikler bunun görmezden gelinmesini gerektiriyor.

Samsung'un Galaxy S10, Google'ın Pixel 3 veya Apple'ın iPhone XS'i gibi cihazlar tam tersi bir yön izliyor. Bu telefonlar, daha az gürültülü ve daha fazla ayrıntı içeren görüntüler oluşturmak için düşük çözünürlüklü sensörleri ve çoklu çerçeve sihrini kullanıyor.

2019'da daha yüksek megapikselli kameralara belirgin bir eğilim var. Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Pro gibi cihazlar 48MP ana sensöre sahipken vivo V15 Pro'da 48MP ana ve 32MP selfie kamera bulunuyor. Bu eğimin nasıl devam edeceği henüz bilinmiyor. Şu anda yüksek megapiksel kameralar daha çok orta sınıf modellerde bulunuyor.

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