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Kullandığınız Android telefonun ekranını başka Android telefonla paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Bir arkadaşınıza / yakınınıza cihazınız üzerinden bir şeyler göstermek / sunum yapmak istediğinizde bu işlem sizi zahmetli işlere girmekten kurtarabilir. Elbette akıllı telefonunda sorun yaşayan ve sizden yardım talep eden bir yakınınızın akıllı telefonuna da uzaktan erişmeniz gerekebilir.

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Tabii ekran paylaşımı özelliği Android işletim sisteminde varsayılan olarak bulunmuyor. Üçüncü parti bir uygulama kullanmak şart.

Android Telefonun Ekranını Başka Android Telefonla Paylaşmak

Bu alanda kullanılabilecek farklı çözümler var. Sitemizde daha önce birkaç tanesine değinmiştik. Bugün Inkwire Screen Share + Assist'e göz atmak istiyoruz.

Öncelikle uygulamayı Google Play Store'u ziyaret ederek akıllı telefonunuza yükleyin. Karşı tarafın da uygulamayı kurması lazım ki cihazlarınız birbiriyle iletişime geçebilsin.

Uygulama arayüzünde ekranını paylaşmak isteyen kullanıcı Share, uzaktan bağlanmak isteyen kullanıcı ise Access butonuna dokunmalı.

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Inkwire Screen Share mikrofon ve ekran paylaşımı erişimi için izin isteyecektir, bu izinleri sağlayın. Ekranını paylaşacak olan kullanıcının akıllı telefonundaki uygulamada bağlantı kurulmasını sağlayan erişim kodu beliriyor, bu kodu arkadaşına vermeli.

Uzaktan bağlantı sağlayacak kişi bu kodu Access butonuna dokunduktan sonra karşısına gelen ekrana girmeli. Erişim sağlandığında uzaktan bağlantı yapan kullanıcı bu arayüzle karşılaşıyor ve cihazı uzaktan yönetebiliyor.

Bağlantı kurulan kişinin cihazında da böyle bir uyarı ekranı beliriyor. Görüldüğü gibi mikrofon etkinleştirilerek sesli sohbet yapılabiliyor.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlar ve aklınıza takılan konular için forum sayfamıza bekliyoruz.