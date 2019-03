REKLAMLAR

Mozilla, parola yöneticisi uygulaması olan Firefox Lockbox'ı Android platformuna da taşıdı. Ücretsiz indirilebilen uygulamanın iOS sürümü bir süredir kullanımdaydı. Firefox Lockbox'tan artık Android işletim sistemli akıllı telefon sahipleri de faydalanabilecek.

Hemen hepimiz çok sayıda internet sitesi / servis / sosyal ağa üyeyiz ve bu da sayısız kullanıcı adı ile parola demek. Bu nedenle kullanıcılar farklı farklı parolalar ayarlayıp hatırlama sorunuyla boğuşmamak için tüm hizmetlerde aynı parolayı tercih ediyor. Hemen her yıl milyonlarca kullanıcının birtakım bilgilerinin ele geçirildiği haberlerini okuduğumuzu düşünürseniz tüm platformlarda aynı parolayı kullanmanın ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız.

Her sitede farklı parola kullanmak gerek fakat hatırlamak zor. Bunları kağıt kalemle not alabilirsiniz ama bu her zaman için pratik olmayabilir, ayrıca bu da ekstra bir güvenlik açığı yaratabilir. Bu noktada devreye Firefox Lockbox gibi parola yöneticileri giriyor.

Android: Ücretsiz Parola Yöneticisi Firefox Lockbox

Firefox Lockbox basit bir parola yöneticisi ve yalnızca Mozilla Firefox web tarayıcısıyla kullanılabiliyor. Uygulamayı yükleyip Firefox hesabınızla oturum açınca Lockbox tüm kullanıcı adı ve parolalarınızı kopyalıyor. Bilgiler 256-bit şifreleme ile korunuyor ve bunlara Mozilla dahi erişemiyor.

Ekstra bir koruma yöntemi olarak uygulamayı parmak izi ya da yüz tanıma teknolojisi ile sağlama alabiliyorsunuz. Android versiyonu yeni kullanıma sunulan Firefox Lockbox'ın iOS sürümünün 50.000'i aşkın sayıda indirildiğini belirtelim.

Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü ise bu bağlantıdan yükleyebilirsiniz.

