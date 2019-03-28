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Android'li akıllı telefon ya da iPhone'unuzdaki WhatsApp'tan sahte konum gönderme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Neyse ki her iki mobil işletim sisteminde de bu işlemi gerçekleştirmek mümkün. Tabii insan ilişkilerinde her zaman için dürüstlük en iyisi, o nedenle bu ipucundan mümkün olduğunca az yararlanmanızı umuyoruz.

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Android ve iOS: WhatsApp'tan Sahte Konum Nasıl Atılır?

iPhone'da WhatsApp'tan Sahte Konum Atmak

Öncelikle akıllı telefonunuzda GPS konum servislerini etkinleştirin. Settings menüsündeki Privacy seçeneğine girin ve Location Services'ın etkin durumda olduğundan emin olun. WhatsApp'ın konum servislerine erişebiliyor olması lazım. Konum servislerini etkinleştirdikten sonra WhatsApp'ı açın.

Sahte konum paylaşmak istediğiniz kişiyle olan konuşmanızı açın, mesaj yazma kutucuğunun hemen solundaki + simgeli butona dokunun. Açılan seçenekler arasından Location'ı tercih edin.

Bu ekranda orijinal konumu paylaşmak için Send Your Current Location'a dokunmak yeterli oluyor.

WhatsApp ile sahte konum gönderimi içinse buradaki arama kutucuğuna dilediğiniz konum için sonucu verecek şekilde giriş yapın. Atmak istediğiniz konumu sonuçlar arasından seçin ve arkadaşınıza gönderin.

Android'de WhatsApp'tan Sahte Konum Atmak

Android'li akıllı telefonlarda da aynı aşamaları izleyebilirsiniz. Tek fark ise konum göndermek için mesaj yazma kutucuğunun yan kısmındaki ataş simgeli butonun kullanılması gerekliliği.

Android'de bu işlem için kullanılabilecek üçüncü parti uygulamalar da var. Bizim tavsiyemiz Mock Locations uygulaması.

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Kurulumun ardından Android'de Settings menüsündeki Developer Options'a erişin ve buradaki Select mock location app'ten yüklediğiniz Mock Locations uygulamasını seçin.

Uygulamayı çalıştırın. Atmak istediğiniz konuma ulaşın ve haritada üzerine dokunup basılı tutarak pinlemeyi sağlayın. Arayüzde sol kısımda bulunan ve yeşil renkli tick simgesine sahip olan butonu kullanın.

Ayrıca konumu etkin tutmak için bundan sonra duraklat butonuna dokunmayı unutmayın, aksi halde birkaç saniye sonra kapanıyor.

WhatsApp'ı açın, konum paylaşımı için gereken adımları takip edin. Mevcut konumunuzun Mock Locations ile ayarladığınız lokasyon olduğunu göreceksiniz. Bu yöntemle sahte canlı konum paylaşımı dahi yapabiliyorsunuz.

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