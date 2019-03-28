REKLAMLAR

Apple'ın iPhone / iPad işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 13, Haziran ayında WWDC 2019’da tanıtılacak ve sonbaharda piyasaya sürülecek. Güncellemenin hangi değişiklikleri getireceğini merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz.

REKLAMLAR

iOS 13 Çıkış Tarihi ve Yeni Özellikleri

Bu makalede, iOS 13'ün çıkış tarihi, yeni özellikler ve tasarım değişiklikleri (örneğin, açılır pencerelerin kaldırılması gibi) ile ilgili tüm son sızıntıları ve söylentilere yer veriyoruz. Ayrıca hangi iPhone'ların ve iPad'in iOS 13 çalıştıracağını da paylaşıyoruz. – Tahminler iPhone 6, SE ve iPad mini 4'ün iOS 13 güncellemesi almayacağını gösteriyor.

Çıkış Tarihi

Apple şimdi yıllık Worldwide Geliştirici Konferansı'nın (WWDC) tarihlerini resmen açıkladı, bu yüzden iOS 13'ü ilk ne zaman göreceğimizi biliyoruz. 3 Haziran'da San Jose'de başlayacak olan etkinlikte bir basın toplantısı da bekleniyor. iOS 13'ün yeni özelliklerini göstermek için iyi bir zaman olacak.

Haziran 2019: Apple, WWDC 2019’da iOS 13’ü duyuracak ve sergileyecek

Haziran 2019: Demodan hemen sonra bir iOS 13 beta sürümü piyasaya sürülecek- ancak bu yalnızca uygulama geliştiricileri için olacak.

Temmuz 2019: Kayıtlar herkese açılacak, halka açık bir beta kullanıma sunulacak (iOS 13 beta yüklenmeye başlayacak)

Temmuz-Ağustos 2019: Her biri son sürüme yaklaşan bir dizi beta güncellemeleri serisi olacak

Eylül 2019: iOS 13.0'ın son halka açık beta versiyonu yayınlanacak

Daha sonra Apple, iOS 13'ü güncellemeye devam edecek ve iOS 13.1 gibi daha küçük güncellemeleri 2019'un geri kalanında ve 2020'de yayınlamaya devam edecek. Çoğunlukla bu küçük güncellemeler iyileştirmeler ve güvenlik düzeltmelerinden oluşuyor ancak bazen oldukça önemli bir özellik bu şekilde eklenebiliyor.

Hangi iPad'ler ve iPhone'lar iOS 13'ü Çalıştırabilecek?

İşte şu anda iOS 12 çalıştırabilen cihazların listesi.

REKLAMLAR

iPad Pro (10.5), iPad Pro (11), iPad Pro (12.9, 2017 ve 2018)

iPad 2017, iPad 2018

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4

iPhone 5'ler, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X / XS / XS Max / XR

iPod touch (altıncı nesil)

Bu da bizi aşağıdaki cihazların iOS 13 destekleyeceği gerçeği ile karşı karşıya bırakıyor:

iPad Pro (10.5), iPad Pro (11), iPad Pro (12.9, 2017 ve 2018)

iPad 2017, iPad 2018

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X / XS / XS Max / XR

iOS 13 ile Gelen Yeni Özellikler

13'ün iPhone ve iPad sahipleri için şanslı bir numara olacağını umuyoruz. Raporlar, planlanan bazı özelliklerin iOS 12 güncellemesinden iOS 13'e ertelendiğini gösteriyor. Bu Apple'ın iOS 12 için öncelikli olan kararlılık iyileştirmelerini ve hata düzeltmelerini uygulayabilmesi içindi.

İlk sızıntılar Dosyalar / Files uygulamasının bir yenileme alacağını ve uygulamalarda sekmeler fonksiyonunu, aynı uygulamanın yan yana iki ekranda gösterilmesini ve Apple Pencil ile ilgili güncellemeler olacağını gösteriyor.

Ses Düzeyi Çubuğu Yok

Apple'ın HUD birimini kaldıracağı söyleniyor. Bu çubuk ekranın büyük bir kısmını kapladığından hiçbir zaman sevilmemişti. Android'in bu anlamda uzun yıllardır daha iyi olduğu söylenebilir. söyledi. Apple, Android'e benzer bir çözümle veya daha iyisiyle ilerleyebilir ve çubuğu tamamen kaldırmayı seçebilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum