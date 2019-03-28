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iPhone'unuzu yedeklemek çok önemlidir, ancak iTunes ve iCloud servisleri bira ağırz gelebilir ve kısmi yedeklemeler gerçekleştirmenize izin vermeyebilir. Alternatif bir yaklaşım araştırıyorsanız iPhone'u iTunes olmadan yedekleyebilirsiniz.

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iPhone'u iTunes Olmadan Yedeklemek

iCloud üzerinden yedekleme yapmak sinir bozucu derecede yavaş bir işlemdir. DearMob iPhone Manager gibi üçüncü parti çözümler ile bu işlemi çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

DearMob iPhone Manager

DearMob, iTunes'ta olmayan bir dizi ek araç sunar. Belki de en büyük avantajı seçici yedekleme yapabilme yeteneğidir; bu, fotoğrafları, kişileri, mesajları, müzik ve videoları ve mesaj dosyalarını ayrı ayrı yedekleyip geri yükleyebileceğiniz anlamına gelir. Buna ek olarak, yazılım çok çeşitli formatları destekler ve dönüştürür; örneğin, sizin için daha uygunsa, HEIC dosyalarını JPG, ePub TXT, TXT, HTML veya XML olarak yedeklemenizi sağlar. Ayrıca birden fazla bilgisayar arasında iki yönlü senkronizasyon, hızlı aktarım, seçilen dosyalar için parola koruması ve tek tıklamayla tam yedekleme ve geri yükleme özelliği sunar.

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Adım 1: iPhone ve Mac'inizi veya PC'nizi bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

Adım 2: iPhone'da Bu Bilgisayara Güven’e dokunun.

Adım 3: DearMob iPhone Manager'ı başlatın ve "Yedekle"yi tıklayın.

Adım 4: "Şimdi Yedekle"ye tıklayın. Ardından iPhone yedekleme dosyası oluşturulur.

Seçilen dosyalar nasıl yedeklenir?

iPhone'unuzdaki tüm dosyaları yedeklemek istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Seçili fotoğrafların bir yedeğini oluşturmak için iPhone Manager'ı nasıl kullanacağınızdan bahsedelim. Mesajları, kişileri, müzik parçalarını, podcast'leri, takvim kayıtlarını, Safari yer imlerini, dosyaları ve diğer veri türlerini yedeklemeyi tercih ediyorsanız, prosedür aynıdır.

Adım 1: iPhone masaüstü bilgisayarınıza takılıyken, iPhone Manager'ı başlatın ve 'Fotoğraf Aktarımı'na tıklayın.

Adım 2: Yedeklemek istediğiniz fotoğrafları seçin.

Adım 3: "Dışa Aktar"ı tıklayın ve dosyanın oluşturulmasını bekleyin.

Bu kadar basit. DearMob iPhone Manager ücretlidir ancak şu anda ücretsiz bir sürümünü indirebilirsiniz. Buraya tıklayın.

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