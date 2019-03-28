Oppo'dan İlginç Özçekim Kameralı Telefon

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vivo NEX ve onun tepeden açılan selfie kamerası dünyada bir ilkti. Sonra Oppo Find X'in benzer ancak daha karmaşık bir çözümle geldiğini görmüştük. Find X'in çözümü en arka hem de ön kameraları barındırıyordu. Son olarak tam ekran tasarımını ön planda tutmayı başaran Mi Mix 3 ve Honor Magic 2 gibi modeller ön plana çıktılar. Ve bugün, kendinizi hazırlayın, en sıra dışı ön kameralı telefonu görmek üzereyiz: Oppo Reno ile tanışın.

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Oppo'dan İlginç Özçekim Kamerası

Sızan video telefonun arka panelin tasarımını da ortaya koyuyor. Görünüşe göre MWC 2019'da test edilen 10 kat zoom'lu kamera bu modelde yok. Bu telefon düşük fiyatlı olacak. Ancak buna rağmen inanılmaz bir ekran gövde oranı ile gelecek. Cihaz Snapdragon 710 yonga setine sahip.

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Oppo Reno'nun tasarımını ortaya koyan bu görüntülerde cihazın ilgi çekici bir panel dizaynı ile geleceği görülüyor. Telefonda alt kısımda USB-C portu, 3,5 mm ses jakı ve arkada ise sadece iki kamera lensi var. Oppo’nun Breeno adında yeni duyurulan ses asistanı için fiziksel bir düğme yok. Ancak bir kez daha iki kamera görüyoruz; bunun anlamı, 10 kat hibrit zum özelliğine sahip olmayan daha ucuz bir Reno versiyonu ile karşı karşıya olabiliriz. Oppo telefonları son zamanlarda Türkiye'de de satılmaya başladı.

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