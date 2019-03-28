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Zaman içinde, iPhone ve iPad pilleri maksimum kapasitelerini kaybetmeye başlar. Bu da daha az şarj olmalarına neden olur. Bu makalede, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde ne kadar performans beklemeniz gerektiğine ve aynı zamanda bataryanın kullanım ömrüne bakacağız.

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Telefon Bataryası Ne Kadar Dayanır?

Bu soruya kesin bir cevap verebilmeyi çok isteriz, ancak gerçek şu ki, pilinizin ömrünü etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır. Bunlar, kullandığınız uygulamalardan bölgenizdeki mobil sinyalin gücüne kadar değişebilir. Gün içerisinde daha çok şarj edilen bir telefonun bataryasının ömrü de daha az olur.

Örneğin, iPhone'unuzda bir oyun oynamak ekranın açık olmasını ve oturum boyunca karmaşık hesaplamaları tamamlamanızı gerektirir. Alternatif olarak, Instagram'da zaman geçirmek da ekranı içerir, ancak CPU tarafından daha az iş yapılır. Böylece bir oyuncunun Instagram kullanıcısından çok daha önce şarj cihazına ihtiyacı olur.

Aynı şey mobil antenlerden gelen sinyallerin zayıf olduğu bölgelerde yaşayanlar için de geçerlidir. Genel bir kural olarak, orta düzey kullanımla bir telefon bataryası 2 ya da 3 yıl sonra kapasitesinin büyük çoğunluğunu kaybetmiş olur. %50 oranında zayıflayan artık pilin değiştirilmesi gerekebilir.

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Bir pilin potansiyel ömrünü hesaplamanın iyi bir yolu şarj döngülerini hesaplamaktır. Bunlar bir pilin yüzde 100 şarjı tamamladığı zamanlardır. İlk başta biraz karmaşık görünebilir gibi, işte bir örnek:

Batarya Ömrünü Artırma Yolları

Bataryanız yüzde 25 ise ve yüzde 100'e kadar şarj ediyorsanız, bir döngünün yüzde 75'ini tamamlarsınız. Birçok telefon, özellikle iPhone'lar %80 şarja kadar hızlıca dolar ve kalan %20'de ise şarj hızı yavaşlar. Bu sayede bataryanın aşırı ısınması önlenir. Isınan batarya ömrünü daha çabuk tamamlar. O nedenle bir telefonu ne kadar hızlı şarj ederseniz ömrü o kadar uzun olur. Pilinizin yüzdesinin fazla düşmesine izin vermeden ilk fırsatta dolum yaparak batarya ömrünüzü artırabilirsiniz.

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