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Apple'ın ekran özellikleri True Tone ve Night Shift arasındaki fark nedir? Apple, iOS için özel iki farklı ekran teknolojisine sahip. Bu makalede True Tone ve Night Shift farkını ele aldık. Bu teknolojiler göz sağlığınızı korumayı ve gece daha rahat uyumanızı amaçlıyor.

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True Tone ve Night Shift Farkı Nedir?

True Tone Nedir?

True Tone, ortamdaki ışığı otomatik olarak izleyen bir özelliktir. Ortam ışığını verilerle eşleştirerek görüntülerin daha doğal görünmesini sağlar. Bunun için ekranın rengini ve yoğunluğunu ayarlar. İnce bir etkidir ancak parlayan bir ekrana bakarak saatler geçirdiğinizde ortaya çıkan göz yorgunluğunu azaltabilir.

True Tone, 2016'da piyasaya sürülen 9.7 inç iPad Pro'da ilk kez sahneye çıktı. O zamandan beri iPhone 8'den bu yana tüm iPhone'larda, tüm iPad'lerde ve hatta 2018'den beri MacBook Pro'larda yer almaya başladı.

iPhone veya iPad'inizde True Tone'u etkinleştirmek için Ayarlar> Ekran ve Parlaklık'a gidin ve ardından True Tone'un anahtarını açın.

Night Shift Nedir?

Night Shift, birçok yönden True Tone'un öncüsüdür (iOS 9.3 ile gelir). İlginç yanı ise ek sensörler ve ekran teknolojileri gerektirmez. Bu nedenle, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda Apple cihazında kullanılabilir;

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iPhone 5'ler veya üstü

iPad 5. nesil veya üstü

iPad Pro'lar

iPad mini 2 veya üstü

iPad Air

iPod Touch 6. nesil

MacBook Air 2012 mid veya sonrası

MacBook Pro 2012 mid veya sonrasında

MacBook 2015 veya üstü

iMac 2012 veya sonrası

Mac Pro 2013 late veya sonrası

Night Shift'in ardındaki fikir, ekranlardan yayılan mavi ışık miktarını azaltmaktır, çünkü bu özel dalga boyunun artık insanların uyumasını zorlaştırdığı düşünülmektedir. İlke, mavi ışığın beyninizin hala gündüz olduğunu düşünmesini sağlamasıdır. Böylece vücudunuzun yatma zamanının geldiğini bilmesini sağlayan doğal sirkadiyen ritimlerinizi bozar.

Elbette, iPad'inizi veya iPhone'unuz ile battaniyenin altına girdiğinizde özelliğin yapabileceği pek fazla bir şeyi yok.

True Tone, bir odadaki veya başka bir ortamdaki ışığı sürekli olarak ölçerken ve ekranı buna göre ayarlarken, Night Shift, kıyaslandığında daha basit bir araçtır. Bu özellik, genellikle akşamın erken saatlerinde belirli bir zamanda açılacak ve ardından sabahları kapatılacak şekilde ayarlanabilir. Ancak ekran sıcaklığını elle de ayarlayabilirsiniz.

Hangisini kullanmalıyım?

Cihazınız destekliyorsa en basit cevap her ikisidir. True Tone, iPhone'unuzu, iPad'inizi veya MacBook Pro'nuzu (2018) kullanırken gözlerinizin yorulmasını önlemede yararlı bir araçtır. Bu yüzden açılmasını öneririz. Night Shift farklı bir amaca hizmet eder ve gözlerinizi uykunuzu çalmaya çalışan mavi ışıktan uzak tuttuğundan True Tone'a iyi bir destekleyicidir.

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