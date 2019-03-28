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Twitter CEO'su Jack Dorsey Ocak ayında yaptığı açıklamada Twitter'a gerçek anlamda siyah renk tonu sunacak koyu modun kazandırılacağı sözünü vermişti. Duruma bakılırsa Dorsey sözünü yerine getirmeyi başardı, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Twitter'a gerçek koyu mod olan Lights Out'un eklendiği duyuruldu.

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Yeni mod Twitter'ın Android ve iOS versiyonlarına eklenmiş durumda. Henüz bizim kullanmakta olduğumuz Android telefondaki Twitter uygulamasında seçeneği göremedik, Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamaya yazılan yanıtlarda da birçok kullanıcı aynı şeyi ifade etmiş görünüyor. Muhtemelen kısa süre sonra kullanılabilir hale gelecektir.

Twitter'a Gerçek Koyu Mod Geldi: Lights Out

Twitter'da Lights Out'u etkinleştirmek için uygulamayı açıp sol üstteki profil görselinize dokunun ve açılan menüdeki Ayarlar ve gizlilik seçeneğine erişin. Genel sekmesindeki Görüntü ve ses seçeneği ile devam edin. Gece modu kapalıysa açın, Lights Out seçeneği hemen alt kısımda belirecektir, basitçe etkinleştirebilirsiniz.

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Yeni modun uygulamayı gerçekten siyah tonda arayüzle kullanmak isteyen Twitter tutkunlarını memnun edeceği açık. OLED ekranlı akıllı telefonlarda pil tasarrufu sağlayacak olması da büyük avantaj. Twitter'da her gün saatlerce zaman geçiren kullanıcılar yeni gece modu sayesinde pil ömrünün kayda değer şekilde iyileştiğini fark edeceklerdir. IPS LCD ekranlı akıllı telefonlarda ise böyle bir kazanım söz konusu değil.

Peki siz Twitter'daki yeni Lights Out modunu sevdiniz mi? Görüşlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.