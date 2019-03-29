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iPhone bir akıllı telefon için oldukça iyi fotoğraflar çekiyor, ancak doğru aksesuarlarla dijital SLR'lara bile kafa tutabilirler. Yazımızda iPhone 6, iPhone 7, iPhone ,8 iPhone X ve iPhone XS/Max ile çalışabilen en iyi iPhone kamera lenslerine yer verdik.

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En İyi iPhone Kamera Lensleri

Insta360 Nano

Sanal gerçeklik şu anda dünyayı ele geçiriyor – kendi VR videolarınızı ve fotoğraflarınızı çekmek için normalde pahalı bir 360 kamera almanız gerekir. Insta360 Nano, doğrudan iPhone'unuzdan HD sanal ve panoramik görüntüler çekmenizi ve canlı izlemenizi sağlar. iPhone 7 / 7S ve iPhone 6 serisi ile uyumludur. Ek olarak, bir bisiklete, kaska, drone ya da selfie çubuğuna takılabilir.

Cihazı VR görüntüleyicisine dönüştürebilirsiniz. Özellikle, iki tane 210 derece balık gözü lensi, 800 mAh pili ve 64 GB hafıza kartı yuvası bulunuyor.

Olloclip

Olloclip akıllı telefonlar için geniş bir lens yelpazesi sunuyor, ancak iPhone 7 ve 8 için hazırlanan bu lens (Plus sürümleri dahil) amiral gemisi ürünlerden biri. Balık gözü, süper geniş ve 15x makro seçenekleriyle taşınabilir ve çok yönlüdür; iPhone'unuzu son derecede profesyonel bir bas-çeke dönüştürür. Lens cebinize sığacak kadar küçüktür.

iPhone XS ve iPhone XR lens seçenekleri de dahil olmak üzere Olloclip'in tüm lens koleksiyonunu sitesinde görebilirsiniz.

iPhone X İçin Olloclip

Olloclip, iPhone X için ilginç ve yeni bir özelliğe sahip bir dizi lens de sunuyor. Tüm ekran koruyucularıyla uyumluluğa sahip. iPhone 8 çözümü gibi, Olloclip Mobile Photography Set hem ön hem de arkaya bakan kameralarınızla aynı hizada olacak şekilde iPhone X'inize takılır.

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Connect X lens sistemi sayesinde, 180 derecelik balık gözü, 120 derecelik süper geniş ve makro 15x lensler anında değiştirilebilir ve döndürülebilir (çift kamera kurulumu için ideal). Bu, aynı zamanda tek parça bir aksesuar olduğu anlamına gelir. Ancak objektifleri takmak için iPhone X kılıfınızı çıkarmanız gerekir ve flaşla çalışmaz.

iPhone XS veya iPhone XR'niz varsa, Olloclip'in lensini takmak için Connect X klipsini kullanabilirsiniz.

PNY 4-in 1 lens kit

Fotoğrafçılığı gerçekten seviyorsanız, farklı işlev ve amaçlar için lensler kullanmak isteyebilirsiniz. Bu iş için hazırlanan PNY Technologies'in 4'ü 1 arada lens kiti tam size göre.

Yalnızca İngiltere'den satılan bu ürün 30 sterlinin altında bir fiyata sahip ve olan komple bir aksesuar görevi görüyor. Bu sayede iPhone'unuzu en son teknolojiye sahip bir kameraya dönüştürebiliyorsunuz. Toplamda dört farklı lens var: Süper geniş açı, balık gözü, geniş açı ve makro. Manyetik olduğundan kullanımı kolaydır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum