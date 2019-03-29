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Mükemmel bir anı yakalamak için kamera uygulamasını iPhone'unuzda başlattığınızı ve deklanşör düğmesine basmak üzereyken, ekranın aniden maviye döndüğünü hayal edin. Ekran öyle kalır ve bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Peki iPhone'da mavi ekran sorunu nasıl çözülür?

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iPhone'da Mavi Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone'da mavi ekran sorunu teknik bir problem olarak bilinir. Ancak bu sorun sadece kamera nedeniyle değil; çeşitli başka nedenlerle de ortaya çıkabilir. Sorun uygulama bazlı bile olabilir.

Böyle bir senaryoda, güç ve ana düğmeye aynı anda uzunca basarak "hard reset" yapabilirsiniz. iPhone'unuz tekrar açılmalı ve yeniden başlatılmalıdır. Olmazsa, telefonunuzu DFU modunda yüklemeniz gerekebilir. Bu, telefonunuzu kontrol eden geçici her kodu siler ve yeniden yükler. iTunes’u kullanarak DFU geri yüklemesi yapmak için aşağıdaki birkaç adımı izleyin:

iTunes'u bilgisayarınızda başlatın ve iPhone'unuzu buna bağlayın.

Telefonunu kapatın.

Home düğmesine en az 10 saniye boyunca basılı tutun.

iTunes ile DFU moduna girin

Bundan sonra, iTunes kurtarma mesajı görünecek ve "Tamam"ı seçin.

Bu, daha önce iPhone'unuzu etkileyen tüm yazılım hatalarını kaldırır.

Mavi iPhone ekranını düzeltmek için sistem yazılımınızı güncelleyin

iPhone’unuzdaki mavi ekranından kurtulmanın başka yolları da vardır. Raporlar, bu sorunun en eski iOS sürümlerinde olmadığını söylüyor. iPhone 5'lerin piyasaya sürülmesiyle ortaya çıkmaya başladı, ancak Apple daha sonra çıkardığı bir bir güncelleme ile sorunu çözdü. O nedenle yazılım güncellemesi önemlidir.

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Telefonunuzu bir Wi-Fi şebekesine bağlayın.

"Ayarlar" a ve sonra "Genel" e gidin.

"Yazılım güncellemesi" üzerine dokunu ve yükleye dokunun.

Telefon yeniden başlatılacak.

iCloud Sync'i kapatın

iCloud ile senkronize çalışan uygulamalar iPhone mavi ekran sorununa yol açabilir. En yaygın olanı iWork'tur. Gelecekteki sorunlardan kaçınmak için iCloud senkronizasyonunu kapatabilirsiniz.

Ayarlara gidin.

iCloud'u seçin.

"Numaralar, Sayfalar ve Notlar" senkronizasyonunu kapatın.

iPhone'u iTunes ile geri yükleyerek iPhone mavi ekranını düzeltin

Bu adıma devam etmeden önce mevcut verilerinizi yedekleyin. iPhone'unuzu iTunes ile onarmak başta verileriniz siler. Bu nedenle, iCloud'da veya iTunes'da bir yedekleme dosyası oluşturmanız önerilir.

iTunes'u bilgisayarınızda başlatın ve iPhone'unuzu bağlayın.

iTunes, telefonunuzu algıladıktan sonra "Özet" bölümüne gidin.

"iPhone'u Geri Yükle" yi tıklayın.

iTunes onay isteyecektir. İşlemi başlatmak için tekrar "Geri Yükle" düğmesine tıklayın.

Bundan sonra iTunes, ayarlar, uygulamalar ve tüm dosyalar dahil olmak üzere tüm telefonunuzu siler. Daha sonra mevcut iOS versiyonunu indirir. Telefon yeniden başlatılır. Cihazı yeniden yapılandırmak için ekrandaki adımları izleyin. Mavi ekran sorununu düzelttiniz ancak süreçte kayda değer miktarda veri kaybettiniz. Bu nedenle, geri yükleme işleminden önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

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