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Oppo, 10 Nisan’da Reno’yı resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor ve bu tarihe yaklaşırken, akıllı telefon hakkında daha çok şey duymaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen bir sızıntı bize Reno'nun tasarımına oldukça iyi bir bakış atma şansı verdi. Bugün Reno, TENAA'da ayrıntılı özellikleri ve resimleriyle ortaya çıktı.

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Oppo Reno Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Oppo Reno, TENAA'da PCAM00 ve PCAT00 model numaraları ile listelendi. Resimlerini gördüğümüz Snapdragon 710 versiyonu oluyor. Ancak Snapdragon 855 destekli bir model de olacak.

Reno üç farklı konfigürasyonda gelecek: 6GB RAM + 128GB depolama, 6GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 256GB depolama. 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik bir AMOLED ekran bizleri karşılıyor. TENAA listesinde ayrıca, telefonun görüntüleri de mevcut.

Snapdragon 710 varyantı arkada 48MP ve 5MP ünitelerinden oluşan çift kamera kurulumunu destekleyecek. Özçekim ve video aramaları içinse üstten açılır bir 16MP lensi mevcut.

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Reno, Android Pie ile kutudan çıkacak. Ekranda parmak izi tarayıcısı olacak ve kaputun altında 3.680 mAh pil bulunacak.

Reno'nun Snapdragon 855 destekli varyantının, üçlü arka kamera (10x zoom'lu), sıvı soğutma ve 50W hızlı şarj özellikleriyle gelmesi ve daha büyük bir pil desteklemesi bekleniyor.

Reno'nun 5G özellikli bir modelinin ayrıca 12GB RAM, 512GB UFS 3.0 depolama alanı ve 5.000 mAh pil içeren bir Lamborghini sürümü olacak. Ancak bunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

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