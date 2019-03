REKLAMLAR

Bethesda'nın The Elder Scrolls oyununun bundan birkaç sene önce telefonlara geleceğini söylesek muhtemelen fazlasıyla şaşırtıcı olurdu. Mobil cihazlar artık çok güçlü. Her ne kadar Bethesda, Android ve iOS cihazları için özel olarak tasarlanmış The Elder Scrolls: Blade'i geçen sene duyurmuş olsa da bugün hala çıkış tarihi açıklık kazanmadı. İyi haberse, oyuna ön kayıt yapan kullanıcılar önyükleme bildirimi almaya başladı.

The Elder Scrolls: Blades Destekleyen Cihazlar

Oyun defalarca ertelendi ve bu durum Blades'in telefonlara çok daha erken çıkmasını önledi. Ancak bu iyi bir işaret olarak görülüyor. Zira başka ne olabilirdi? Dün yapılan resmi bir duyuru, Elder Scrolls: Blades'in Erken Erişim'e hazır olduğunu açıkladı. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

Görünüşe göre Bethesda oyuncuları rastgele şekilde Erken Erişim'e davet etmeye karar verdi. Bu nedenle, oyuna olabildiğince çabuk girmek istiyorsanız, davetiyeye göz atmak için e-postanızı kontrol edin. Tabii önce Erken Erişim'e kaydolduğunuzdan emin olun. Ayrıca telefonunuza bir bildirim mesajı alabilirsiniz.

Bununla birlikte, Early Access iOS ve Android telefonlar için sunulmasına rağmen oyun hemen hemen çok az cihazda çalıştırılabilecek. Bethesda'nın hedefi mümkün olduğunca çok sayıda Android ve iOS cihazını desteklemek olsa da, Elder Scrolls: Blades destekleyen telefonlar ve tabletlerin listesi şöyle:

iPhone 6s ve daha yenileri, ihone SE, iPad Pro, iPad Mini 4 ve 5, iPad Air 2 ve 3, Samsung Galaxy S8 / S8 +, Samsung Galaxy S9 / S9+, Samsung Galaxy S10 / S10+, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9 , Google Pixel 2 / 2XL, Google Pixel 3 / 3XL, OnePlus 5 ve daha yenisi, Moto Z2 ve daha yenisi, Essential Phone, HTC U11 / U11+, HTC U12+, LG V30, LG G7 One, Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi Mix 2, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1, Razer Phone, ZTE Nubia Z17, Nokia 8, Sharp Aquos R, Asus ZenFone 4 Pro, Huawei P20 / P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro ve OnePlus 6T.

Bunun yalnızca bir Erken Erişim modu olduğundan ve geçen yılki resmi duyuruda gösterilen Arena modu gibi ilave içeriklerin, Blades çıkış yaptıktan daha sonra ekleneceğini unutmayın. Şimdilik oyun hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. Erken Erişim'e hak kazananlar oyunun yalnızca 1 dakika süren kısa bir dövüş sahnesini oynuyor.

